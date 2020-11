Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Η εξέλιξη της πανδημίας στον κόσμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγικός ο παγκόσμιος απολογισμός. Οι νεκροί, τα κρούσματα και πόσοι έχουν αναρρώσει. Ποια χώρα παραμένει στην κορυφή της μακάβριας λίστας.

Η πανδημία του νέου κορονοϊού έχει προκαλέσει ήδη τουλάχιστον 1.305.039 θανάτους σε όλον τον κόσμο από τα τέλη Δεκεμβρίου που εμφανίστηκαν τα πρώτα κρούσματα στην Κίνα, σύμφωνα με έναν απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίστηκε σε επίσημες πηγές και δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στις 13:00 ώρα Ελλάδος.

Τα επισήμως διαγνωσμένα κρούσματα από την έναρξη της πανδημίας ξεπερνούν τα 53.438.640 σε παγκόσμιο επίπεδο, εκ των οποίων τουλάχιστον 34.324.500 θεωρούνται ιαθέντα.

Οι χώρες που έχουν καταγράψει τους περισσότερους νέους θανάτους στις τελευταίες ανακοινώσεις τους είναι οι ΗΠΑ με 1.596, η Γαλλία με 932 και το Μεξικό με 568.

Οι ΗΠΑ είναι η χώρα που έχει πληγεί περισσότερο στον κόσμο από την πανδημία, τόσο από πλευράς αριθμού νεκρών όσο και από αριθμό κρουσμάτων, με 244.364 νεκρούς και 10.745.524 κρούσματα. Ακολουθούν η Βραζιλία με 164.737 νεκρούς και 5.810.652 κρούσματα, η Ινδία με 129.188 νεκρούς και 8.773.479 κρούσματα, το Μεξικό με 97.624 νεκρούς και 997.393 κρούσματα και το Ηνωμένο Βασίλειο με 51.304 νεκρούς και 1.317.496 κρούσματα.

Ανάμεσα στις περισσότερο πληγείσες χώρες, το Βέλγιο, καταγράφει τον μεγαλύτερο αριθμό νεκρών σε σχέση με τον πληθυσμό του με 122 νεκρούς ανά 100.000 κατοίκους, ακολουθεί το Περού με 106, η Ισπανία με 87 και η Αργεντινή με 78.

Η Κίνα (πλην του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο) καταγράφει επισήμως 86.325 κρούσματα, εκ των οποίων 4.634 νεκροί.

Η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική έως σήμερα στις 13:00 ώρα Ελλάδος έχουν καταγράψει 420.969 νεκρούς, 11.952.563 κρούσματα, η Ευρώπη 331.620 νεκρούς (14.204.311 κρούσματα), οι ΗΠΑ και ο Καναδάς 255.185 νεκρούς (11.031.238 κρούσματα), η Ασία 181.125 νεκρούς (11.381.191 κρούσματα), η Μέση Ανατολή 68.371 νεκρούς (2.888.458 κρούσματα), η Αφρική 46.828 νεκρούς (1.950.883 κρούσματα) και η Ωκεανία 941 νεκρούς (29.997 κρούσματα).