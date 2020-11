Κοινωνία

“Τρύπες Καραμανλή”: Παραδόθηκε στην κυκλοφορία η σήραγγα Λουμπάρδα (εικόνες)

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, μετά από σχετική επιθεώρηση που πραγματοποίησε στα έργα, έδωσε σήμερα στην κυκλοφορία τη σήραγγα Λουμπάρδα.

Παραδόθηκε σήμερα, 14 Νοεμβρίου, στην κυκλοφορία από τον Περιφερειάρχη Αττικής, Γιώργο Πατούλη, η σήραγγα Λουμπάρδα (Τρύπες Καραμανλή) μετά την ολοκλήρωση των έργα άρσης της επικινδυνότητας που εκτέλεσε η Περιφέρεια Αττικής.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, μετά από σχετική επιθεώρηση που πραγματοποίησε στα έργα, έδωσε σήμερα στην κυκλοφορία τη σήραγγα Λουμπάρδα (Τρύπες Καραμανλή). Ο Γ. Πατούλης εξέφρασε την ικανοποίηση του για την αποκατάσταση της επικινδυνότητας στις σήραγγες της παραλιακής λεωφόρου με κατεύθυνση προς Σούνιο. Οι σήραγγες είχαν κλείσει στις 15 Οκτωβρίου προκειμένου να υλοποιηθούν τα απαιτούμενα έργα τα οποία και ολοκληρώθηκαν χθες 13/11/20.

Τον Περιφερειάρχη Γ. Πατούλη συνόδευαν στο σημείο η Εντεταλμένη Τεχνικών Έργων Περιφερειακή Σύμβουλος της Περιφέρειας Αττικής Ε. Κοσμίδη, ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών Ν. Πέππας, ο Σύμβουλος της Περιφέρειας σε θέματα οδικής Ασφάλειας Κ. Λογοθέτης, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Μητροπολιτικών Υποδομών της Περιφέρειας Αττικής Π. Καρυώτης, καθώς και αξιωματούχοι της Τροχαίας και της Ελληνικής Αστυνομίας.

Με αφορμή την παράδοση του οδικού δικτύου στην κυκλοφορία ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης προχώρησε στη παρακάτω δήλωση: «Σήμερα παραδίδουμε στους πολίτες της Αττικής ένα έργο, το οποίο έγινε σε ελάχιστες εβδομάδες, όπως είχαμε υποσχεθεί. Από την πρώτη στιγμή ενεργήσαμε γρήγορα και αποτελεσματικά. Προτεραιότητά μας είναι η ασφαλέστερη μετακίνηση των πολιτών. Τα αρμόδια συνεργεία της Περιφέρειας υλοποίησαν όλες εκείνες τις αναγκαίες ενέργειες που εξασφάλισαν την άμεση αποκατάσταση των ζημιών και τον περιορισμό της ταλαιπωρίας των οδηγών. Πλέον, με πλήρη ασφάλεια μπορεί κανείς να κάνει χρήση του συγκεκριμένου οδικού τμήματος.

»Συγχρόνως, πέτυχαμε μετά από 50 χρόνια να αναβαθμιστεί το σημείο και να υλοποιηθούν μια σειρά από παρεμβάσεις που στόχο έχουν την καλύτερη ασφάλεια των πολιτών. Μεταξύ άλλων υπήρξαν εργασίες στο οδόστρωμα και τον φωτισμό κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Θέλω να ευχαριστήσω τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, το έμψυχο δυναμικό των οποίων υπερέβαλε εαυτόν προκειμένου το έργο να παραδοθεί το συντομότερο δυνατόν. Επίσης οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στους πολίτες για την κατανόηση που έδειξαν. Η Αττική μας συνεχίζει να πηγαίνει μπροστά».

Οι εργασίες αποκατάστασης

Να σημειωθεί ότι η διαδικασία άρσης της επικινδυνότητας υλοποιήθηκε με ρητή εντολή του Περιφερειάρχη αμέσως μόλις ενημερώθηκε για τα προβλήματα που υπήρχαν στις σήραγγες. Μεταξύ άλλων μετά από τακτικούς ελέγχους που πραγματοποίησε η Υπηρεσία, διαπιστώθηκε ότι υπήρξε επικρεμάμενη βραχομάζα βάρους περίπου 100 τόνων η οποία ήταν εξαιρετικά πιθανό να αποκολληθεί ακόμη και με ελάχιστη σεισμική δόνηση, βροχόπτωση ή οποιαδήποτε άλλη διατάραξη της συνέχειας του εδάφους.

Την επόμενη ημέρα της διαπίστωσης του φαινομένου, ο δρόμος έκλεισε και ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης. Η βραχομάζα καθαιρέθηκε με αδιατάρακτη κοπή και βρέθηκε υγιές τμήμα βράχου το οποίο δεν εγκυμονεί πλέον καμία επικινδυνότητα για τους διερχόμενους οδηγούς. Παράλληλα, διενεργήθηκε αποξήλωση μικρών βραχωδών σχηματισμών γύρω και πάνω από την σήραγγα με κατεύθυνση προς Σούνιο και έλαβε χώρα εκτεταμένη υδροβολή ώστε να καθαριστούν ενδελεχώς τα πρανή.

Επίσης κατασκευάστηκαν συρματοκιβώτια σε μήκος περίπου 70 μέτρων συνολικά και ύψος 4 μέτρων, προκειμένου να ανασχεθεί οποιαδήποτε πιθανή ολίσθηση μικρών βράχων και να δημιουργηθεί η υποδομή για την απορροή των ομβρίων υδάτων σε αποχετευτικό δίκτυο που κατασκευάστηκε. Επιπλέον τοποθετήθηκε πτερυγότοιχος στο επάνω μέρος της σήραγγας, προκειμένου να ανασχεθεί πιθανή ολίσθηση χωμάτων ή μικρών βράχων, λόγω σταδιακής αποσάρθρωσης των πετρωμάτων με την πάροδο του χρόνου.

Τέλος κατασκευάστηκε καινούργιο ασφαλτικό με αντιολισθηρό τάπητα, έγινε προσπάθεια να αποκατασταθεί η ελλιπής κλίση που είχε το οδόστρωμα, τοποθετήθηκαν συστήματα αναχαίτισης οχημάτων, νέα κράσπεδα, διαμορφώθηκαν πεζοδρόμια, εγκαταστάθηκε φωτισμός led εντός και εκτός των σηράγγων. Επιπλέον θα ακολουθήσουν εκτεταμένες εργασίες τοποθέτησης σιδερένιων διχτυών, πριν και μετά τις σήραγγες, καθώς και εντοπισμένες εργασίες καθαίρεσης μικρών τμημάτων βράχου από την άλλη σήραγγα με κατεύθυνση προς Αθήνα ώστε το έργο σε δύο μήνες από τώρα να παραδοθεί ολοκληρωμένο στους πολίτες της Αττικής.

Το έργο καταδεικνύει τη βούληση της νέας Περιφερειακής Αρχής για ασφάλεια παντού και ειδικότερα ασφάλεια στις μετακινήσεις των πολιτών σε ένα σημείο στο οποίο καταγράφονταν συχνά ατυχήματα που πολλές φορές κόστισαν και ανθρώπινες ζωές.