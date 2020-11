Οικονομία

Αλεξιάδης για τέλη κυκλοφορίας: η Κυβέρνηση είναι “εκτός τόπου και χρόνου”

Για «κυβερνητική αδιαφορία» κάνει λόγο ο αναπληρωτής Τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η ανάρτηση των τελών κυκλοφορίας 2021, είναι δυστυχώς ακόμη μια απόδειξη της αδιαφορίας της ΝΔ για τα προβλήματα των πολιτών, στην οικονομική και κοινωνική συγκυρία της περιόδου», αναφέρει ο αναπληρωτής τομεάρχης Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Τρύφων Αλεξιάδης, επισημαίνοντας ότι :

Για μεγάλο χρονικό διάστημα του 2020 οι πολίτες δεν μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν τα αυτοκίνητά τους, είτε λόγω των μέτρων της πανδημίας, είτε λόγω των έκτακτων οικονομικών συνθηκών. Την ίδια κατάσταση θα υποστούν (κατά πάσα πιθανότητα) και για ακαθόριστο διάστημα του 2021. Μεγάλος αριθμός πολιτών, δεν μπορεί να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για την διαβίωσή του και φυσικά να πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Η αναστολή πληρωμής φορολογικών υποχρεώσεων (ΕΝΦΙΑ, φόρος εισοδήματος κλπ) δεν λύνει το πρόβλημα, αφού θα έχουν συσσωρευθεί τεράστια ποσά. Η αύξηση των τελών κυκλοφορίας, ειδικά πριν το 2015, οδήγησε στην κατάθεση πινακίδων, στην απώλεια θέσεων εργασίας στο κλάδο των αυτοκινήτων (συνεργεία κλπ) και τελικά στην μείωση των εσόδων του Δημοσίου. Φυσικά και στην αφαίρεση ενός πολύτιμου εργαλείου από την καθημερινότητα της Ελληνικής οικογένειας, που ειδικά την περίοδο της πανδημίας, της κατάστασης στα ΜΜΜ και των αναγκαίων μέτρων, αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία καλεί την Κυβέρνηση:

Να επανεξετάσει το όλο θέμα, ειδικά για οικογένειες που έχουν πληγεί από την πανδημία και έχουν ενταχθεί σε προγράμματα ενίσχυσης. Με εισοδηματικά – περιουσιακά – οικογενειακά κριτήρια, πρέπει να ελαφρυνθούν όσοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και ειδικά όσες οικογένειες διαθέτουν ένα ΙΧ.

Να δοθούν άμεσα οι αναγκαίες παρατάσεις πληρωμής, ώστε να μην οδηγηθούν συμπολίτες μας, το επόμενο χρονικό διάστημα σε κατάθεση πινακίδων- ακινησία αυτοκινήτων!

Να εξεταστεί η δυνατότητα ενίσχυσης εργαζομένων σε Δημόσια Νοσοκομεία και άλλες δομές Υγείας, μέσω έκπτωσης -απαλλαγής από τέλη κυκλοφορίας, με εισοδηματικά- περιουσιακά κριτήρια της οικογένειας και σαν ελάχιστο δείγμα ανακούφισης αυτών που είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα της πανδημίας.

«Στο μονότονο αφήγημα της Κυβέρνησης, για το “πού θα βρεθούν τα λεφτά” για τις προτάσεις αυτές, απαντούμε:

Από τις φωτογραφικές διατάξεις ενίσχυσης συγκεκριμένων επιχειρήσεων, που έχουν ψηφίσει.

Από τις νομοθετικές ρυθμίσεις μείωσης του φορολογικού βάρους σε όσους έχουν μεγάλα εισοδήματα και περιουσίες.

Από τις σκανδαλώδεις διατάξεις, απαλλαγής φοροφυγάδων, λαθρεμπόρων και οικονομικών εγκληματιών », καταλήγει ο κ. Αλεξιάδης.