Οικονομία

Κορονοϊός: οικονομική ενίσχυση σε παράκτιους αλιείς που επλήγησαν από την πανδημία

Ενίσχυση πλέον των 11 εκατ. ευρώ στους παράκτιους αλιείς που έχουν πληγεί από τον κορονοϊο, με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης στο πλαίσιο των στοχευμένων ενεργειών που πραγματοποιεί το Υπουργείο για την ενίσχυση των κλάδων που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού, ενέκρινε την πληρωμή της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας προς τους παράκτιους αλιείς.

Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 11.293.857,03 ευρώ και η πίστωση των χρημάτων στους λογαριασμούς των δικαιούχων πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020.

Σε σχετική δήλωση του ο κ. Βορίδης επισημαίνει ότι το Υπουργείο θα συνεχίσει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ώστε κανείς Έλληνας αγρότης να μη μείνει απροστάτευτος απέναντι στις δυσκολίες που έχουν προκαλέσει οι επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα μας.

Είναι η πρώτη φορά που ο κλάδος της παράκτιας αλιείας λαμβάνει οποιαδήποτε ενίσχυση, ενδεικτικό της ευαισθησίας με την οποία προσεγγίζει τα ζητήματα του κλάδου η κυβέρνηση και ο υπουργός προσωπικά, επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.