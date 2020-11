Κοινωνία

Έλεγχοι για το lockdown: αμείωτες οι παραβάσεις για μάσκα και sms

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι έδειξαν τα στοιχεία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας για τους ελέγχους της Παρασκευής. Επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας σε καταστήματα...

Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΔΙΜΕΑ, ΕΑΔ, Δημοτική Αστυνομία, Περιφέρειες) διενήργησαν την Παρασκευή 13.11.2020 συνολικά 74.230 ελέγχους και κατέγραψαν 2.475 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 237.750 ευρώ και αναστολή λειτουργίας σε τρία καταστήματα για μη τήρηση των μέτρων επιδημιολογικού συναγερμού.

Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων 73.536

Α. Κυριότερες παραβάσεις:

1. Μη αποστολή sms 2. Μη χρήση μάσκας 3. Μη επίδειξη βεβαίωσης μετακίνησης

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στην τήρηση των μέτρων για την μετακίνηση πεζών και οχημάτων, τη λειτουργία των καταστημάτων πώλησης τροφίμων και των δημόσιων φορέων.

Β . Επιχειρησιακός προγραμματισμός

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στην τήρηση των μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας μετά τις 21.00 που τέθηκαν σε ισχύ για πρώτη φορά την Παρασκευή 13.11.2020.