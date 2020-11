Πολιτισμός

Σπουδαία ανακάλυψη στην Αιόλου – Τι βρήκαν ενώ έσκαβαν (εικόνα)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας απίστευτος αρχαιολογικός θησαυρός ανακαλύφθηκε ενάμιση μέτρο κάτω από την επιφάνεια του δρόμου. Την ανακάλυψη έκανε γνωστή με ανάρτησή του ο Δήμαρχος, Κώστας Μπακογιάννης.

Ένας απίστευτος αρχαιολογικός θησαυρός ανακαλύφθηκε το Σάββατο στην οδό Αιόλου κατά τις εργασίες αναβάθμισης υποδομών.

Μια αρχαία κεφαλή ήταν θαμμένη μόλις ενάμιση μέτρο κάτω από την επιφάνεια του δρόμου.

Την σπουδαία ανακάλυψη έκανε γνωστή με ανάρτησή του στο Facebook ο δήμαρχος, Κώστας Μπακογιάννης:

«Βρέθηκε μόλις ενάμιση μέτρο κάτω από τη γη, κατά τις εργασίες αναβάθμισης υποδομών στην οδό Αιόλου, επί της Πλατείας Αγίας Ειρήνης. Ήδη βρίσκεται στην ευθύνη της Εφορίας Αρχαιοτήτων. Μοναδική Αθήνα! Υπερηφάνεια και θαυμασμός», έγραψε.