Κοινωνία

Μικρή Αναστασία: συγκινητική η ανταπόκριση του κόσμου για το ταξίδι ζωής (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκινητική ήταν η ανταπόκριση του κόσμου, για την οικονομική ενίσχυση της οικογένειας της 7χρονης Αναστασίας, που πάσχει από μια επιθετική μορφή καρκίνου στον εγκέφαλο.