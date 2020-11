Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Διασωληνωμένοι ασθενείς κάηκαν ζωντανοί από φωτιά σε νοσοκομείο

Νεκροί διασωληνωμένοι ασθενείς με Covid-19 από πυρκαγιά στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύονταν. Επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων και ο γιατρός που είχε βάρδια.

Δέκα άνθρωποι που είχαν προσβληθεί από Covid-19 και νοσηλεύονταν, πέθαναν από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ένα νοσοκομείο της βορειοανατολικής Ρουμανίας, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Η φωτιά ξεκίνησε νωρίς το βράδυ στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της πόλης Πιάτρα Νεάμτ. Τέθηκε υπό έλεγχο μία ώρα αργότερα. Τα αίτια δεν έχουν διευκρινιστεί προς το παρόν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 10 διασωληνωμένοι ασθενείς σκοτώθηκαν. Άλλοι επτά άνθρωποι τραυματίστηκαν. Μεταξύ αυτών είναι και ο γιατρός που είχε βάρδια στον θάλαμο και προσπάθησε να βοηθήσει τους ασθενείς. Ο γιατρός φέρει εγκαύματα δευτέρου και τρίτου βαθμού στο 80% του σώματός του, ανέφεραν οι υπηρεσίες διάσωσης.

Ο υπουργός Υγείας της Ρουμανίας πρόκειται να επισκεφθεί το νοσοκομείο

Η Ρουμανία δεν αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα στο πρώτο κύμα της πανδημίας, όμως τις τελευταίες εβδομάδες αυξάνονται τα κρούσματα και οι νοσηλείες. Νωρίτερα σήμερα ανακοινώθηκαν 129 θάνατοι από Covid-19, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στους 8.813. Η Ρουμανία, μια από τις φτωχότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντιμετωπίζει επίσης έλλειψη γιατρών, ιδίως στα νοσοκομεία της επαρχίας.