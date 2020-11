Πολιτική

Κύπρος: “Σόου” Ερντογάν στα Κατεχόμενα

Επίσκεψη στην κατεχόμενη Λευκωσία και την Αμμόχωστο πραγματοποιεί ο Πρόεδρος της Τουρκίας.

Στις εκδηλώσεις για την “επέτειο” ανακήρυξης του ψευδοκράτους θα παραστεί σήμερα ο Πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που δόθηκε στην δημοσιότητα, ο Τούρκος Πρόεδρος αναμένεται να φτάσει στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου στις 11 το πρωί, ενώ για τις 12 το μεσημέρι έχει προγραμματισθεί τελετή στο μνημείο του Τουρκοκύπριου πολιτικού Φαζίλ Κιουτσούκ.

Στις 12.30 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί παρέλαση στην κατεχόμενη Λευκωσία.

Αργά το μεσημέρι, ο Ερντογάν αναμένεται στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου, μαζί με τον νέο ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Ερσίν Τατάρ και Τούρκους αξιωματούχους.

Στο διάγγελμά του για την ανακήρυξη του ψευδοκράτους, ο Ερσίν Τατάρ επέμεινε στην λύση των δύο κρατών και αναφέρθηκε στη σχέση με την Τουρκία. «Βιώσιμη είναι η λύση δύο κρατών και μια συμφωνία είναι δυνατή μόνο στη βάση της κυρίαρχης ισότητας, το καλύτερο πράγμα είναι να αρχίσουμε να συνεργαζόμαστε σαν δύο λαοί, που ζουν κάτω από μία στέγη δύο ξεχωριστών κρατών», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τατάρ, προσθέτοντας ότι «αν εγκαταλείψουμε το κράτος μας και δεν συνεχίσουμε τη αδελφική σχέση και τη σχέση εγγύησης με την μητέρα Τουρκία, μπορεί να έχουμε δυσκολίες για να προστατέψουμε τα δικαιώματα και τις ελευθερίες μας».

“Πυρά” κατά της Τουρκίας και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε το Σάββατο το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντας ως «πρωτοφανή πρόκληση» το προγραμματισμένο «σόου» στα κατεχόμενα Βαρώσια.