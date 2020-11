Πολιτική

Κεραμέως για τηλεκπαίδευση: Σε διαρκή εγρήγορση για την επίλυση προβλημάτων

“Σκληρή” απάντηση της Υπουργού Παιδείας στις επικρίσεις του ΣΥΡΙΖΑ για το τεχνικό πρόβλημα στον διακομιστή της πλατφόρμας του παρόχου.

Για «άλμα της εκπαιδευτικής κοινότητας στον ψηφιακό μετασχηματισμό» έκανε λόγο η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκη Κεραμέως, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της αναστολής λειτουργίας των δομών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και τη μετάβαση της εκπαίδευσης στη σύγχρονη εξ αποστάσεως μορφή της.

«Η καθολική τηλεκπαίδευση είναι ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα το οποίο πιστώνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα», τόνισε η κ. Κεραμέως, αναφέροντας ότι κατά την πρώτη εβδομάδα εφαρμογής της τηλεκπαίδευσης λειτουργούν ημερησίως (και ταυτόχρονα) περίπου 40.000 ψηφιακές τάξεις, ενώ συνολικά διενεργούνται πάνω από 200.000 τάξεις με – αθροιστικά - πάνω από 4 εκατομμύρια συμμετοχές μαθητών και μέσο όρο 52 λεπτά ανά μάθημα.

Για την αδυναμία που επέδειξε το σύστημα της τηλεκπαίδευσης κατά την πρώτη ημέρα εφαρμογής της, την περασμένη Δευτέρα, η Υπουργός Παιδείας επεσήμανε ότι αυτή οφειλόταν σε τεχνικό πρόβλημα του διακομιστή της πλατφόρμας του παρόχου στο Λονδίνο. Όσο για την αστάθεια που επέδειξε και το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο σε ορισμένες περιπτώσεις, η κ. Κεραμέως ανέφερε ότι το ΠΣΔ τους τελευταίους οκτώ μήνες έχει αναβαθμιστεί σημαντικά.

«Δυσκολίες ασφαλώς υπάρχουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν - εδώ είμαστε για να επιλύουμε όποια δυσκολία προκύπτει, για να διορθώνουμε όποια αρρυθμία, για να βελτιώνουμε τις λύσεις», τόνισε.

Η κ. Κεραμέως κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για «πολιτική ανηθικότητα» και «μηδενιστική λογική», με αφορμή τις δηλώσεις στις οποίες προέβη το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης με αφορμή το τεχνικό πρόβλημα που παρουσιάστηκε την περασμένη Δευτέρα. «Ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να καπηλευθεί έναν πολύ ευαίσθητο τομέα και μάλιστα εν μέσω πανδημίας», σχολίασε η Υπουργός.

Όσο για τη νέα πρόκληση της τηλεκπαίδευσης, που είναι η συμμετοχή και των δομών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε αυτήν, η κ. Κεραμέως τονίζει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να συνεχισθεί ομαλά και απρόσκοπτα η εξ αποστάσεως διδασκαλία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Ένα από αυτά είναι και η εφαρμογή του μεσημεριανού/απογευματινού ωραρίου στην τηλεκπαίδευση της Πρωτοβάθμιας, προκειμένου να περιοριστεί η ταυτόχρονη χρήση όλων των δικτύων της χώρας από μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενους.

«Τεχνικά προβλήματα μπορεί να υπάρξουν, στη χώρα μας και διεθνώς, δεδομένου ότι πρόκειται για παγκόσμια κρίση, ωστόσο είμαστε σε διαρκή εγρήγορση», επεσήμανε.

Η κ. Κεραμέως αναφέρθηκε και στις ηλεκτρονικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν πριν από περίπου μία εβδομάδα για τη συμμετοχή εκπαιδευτικών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, λέγοντας ότι «το πρώτο βήμα έγινε».

Τέλος, η Υπουργός Παιδείας μίλησε για το νομοσχέδιο που αναμένεται άμεσα να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και που αφορά στην Τεχνική Εκπαίδευση. Όπως ανέφερε, επιχειρείται «συνολική αναδιάρθρωση ενός υποβαθμισμένου, έως σήμερα, τομέα της εκπαίδευσης». Στόχος του νομοσχεδίου, όπως δήλωσε η κ. Κεραμέως, είναι «η στενότερη διασύνδεση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και της Δια Βίου Μάθησης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, μέσα από την οριζόντια και ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, καθώς και η μετατροπή της από λύση ανάγκης για τους πιο αδύναμους, σε συνειδητή επιλογή με επαγγελματικές προοπτικές για πολλούς».

Οι πρώτες 4 μέρες σε αριθμούς:

600.000 μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων κάνουν ψηφιακά μάθημα 6-7 ώρες την ημέρα.

??Από οποιοδήποτε σημείο της χώρας

??Με ΔΩΡΕΑΝ χρήση δεδομένων

??Ακόμα και χωρίς υπολογιστή, μέσω χρήσης σταθερού τηλεφώνου#mathainoumeasfaleis #menoumeasfaleis pic.twitter.com/p90PApcPG7 — Niki Kerameus (@nkerameus) November 15, 2020