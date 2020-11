Κοινωνία

Ελεύθερος ο αστυνομικός που πυροβόλησε τη σύζυγό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρεται στη δικογραφία για την οικογενειακή τραγωδία στην περιοχή του Ρέντη.

Ελεύθερος αφέθηκε ο αστυνομικός, ο οποίος το μεσημέρι του Σαββάτου στου Ρέντη πυροβόλησε κατά λάθος και τραυμάτισε θανάσιμα την 41χρονη σύζυγο του, μέσα στο σπίτι τους, την ώρα που στον διπλανό χώρο βρισκόταν το 12χρονο παιδί τους.

Ο αστυνομικός οδηγήθηκε το πρωί στην εισαγγελία Πειραιά, ενώ για την υπόθεση αναμένεται να οριστεί τακτική δικάσιμος.

Σύμφωνα με στοιχεία που προσκομίζονται στη δικογραφία, ο αστυνομικός επιχείρησε να ασφαλίσει το υπηρεσιακό του πιστόλι, αλλά αυτό εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα μία σφαίρα να τραυματίσει τη γυναίκα, η οποία λίγα λεπτά αργότερα υπέκυψε στο τραύμα της.