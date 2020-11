Πολιτική

Γεωργιάδης: Διαμαρτύρονται για το Πολυτεχνείο, δεν το έκαναν την 28η Οκτωβρίου

Χαμηλώσαμε τα όρια για να χωρέσουν περισσότερες επιχειρήσεις στον 4ο κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, τόνισε.

Κριτική στην αντιπολίτευση για τις αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η ακύρωση των εκδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου άσκησε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, σημειώνοντας ότι τα πρόσωπα που τώρα αντιδρούν, δε διαμαρτυρήθηκαν για την ακύρωση της παρέλασης και των εκδηλώσεων της εθνικής εορτής της 28ης Οκτωβρίου.

Αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, ο Υπουργός, σημείωσε ότι δεν μπορεί να τον απασχολεί το θέμα του Πολυτεχνείου, καθώς υπήρξε η πιο φιλοαμερικανική κυβέρνηση των τελευταίων δεκαετιών «και ο Αλέξης Τσίπρας ήταν αγκαλιά με τον Τραμπ» και θα ήταν «τραγελαφικό να κάνει πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία».

Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας ότι: «Η Κυβέρνηση πριν μερικές εβδομάδες έλαβε την απόφαση να μη γιορτάσουμε την 28η Οκτωβρίου, να μη γίνουν παρελάσεις και εκδηλώσεις τιμής. Ένα κόμμα του κοινοβουλίου δε διαμαρτυρήθηκε. Ο κ. Βαρουφάκης ή ο κ. Κουτσούμπας δεν διαμαρτυρήθηκαν για την ακύρωση των εκδηλώσεων για τον πόλεμο της Ελλάδας κατά του φασισμού και του ναζισμού. Όμως οι ίδιοι άνθρωποι για τον εορτασμό του Πολυτεχνείου κάνουν όλη αυτή τη φασαρία. Δηλαδή οι ίδιοι λένε στον ελληνικό λαό ότι μεταξύ του πολέμου της Ελλάδας κατά του φασισμού και του ναζισμού και της επετείου του Πολυτεχνείου αξιολογούν ως σοβαρή την επέτειο του Πολυτεχνείου και ως ασόβαρη την 28η Οκτωβρίου. Ας τιμήσουμε το Πολυτεχνείο, ήταν μια κορυφαία στιγμή του αντιδικτατορικού αγώνα, αλλά δεν μπορεί την ώρα της δημόσιας υγείας, το νούμερο ένα θέμα για τον Κουτσούμπα και τον Βαρουφάκη να είναι η πορεία για το Πολυτεχνείο».

Για τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε ότι «ο Τσίπρας είναι πιο έξυπνος και το έχει… μαζέψει, γιατί θα υπήρχε το εξής τραγελαφικό. Να πέφτουν οι φωτογραφίες στο διαδίκτυο του Τσίπρα με τον Τραμπ και τον Πάιατ και την ίδια ώρα να κάνουν - εν μέσω πανδημίας - πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία» και πρόσθεσε «είναι δυνατόν ο ΣΥΡΙΖΑ που υπήρξε η πιο φιλοαμερικανική κυβέρνηση των τελευταίων δεκαετιών, και η οποία ήταν αγκαλιά με τον Τραμπ και τον Πάιατ, να μας λέει ότι εν μέσω πανδημίας το θέμα που τους απασχολεί είναι η πορεία στην αμερικάνικη πρεσβεία;».

Επιστρεπτέα προκαταβολή

Ερωτηθείς σχετικά με το αν το lockdown θα αρθεί πριν από τις γιορτές, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι «εάν τηρήσουμε τα μέτρα, θα κάνουμε Χριστούγεννα χωρίς τέτοιου τύπου καραντίνα. Εάν δεν τα τηρήσουμε, δε θα υπάρξει άλλη λύση».

Στο μεταξύ εκτενή αναφορά έκανε για τον 4ο κύκλο της επιστρεπτέας προκαταβολής επισημαίνοντας ότι «έχουμε χαμηλώσει τα όρια για να μπορέσουν να χωρέσουν περισσότερες επιχειρήσεις. Μια διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη είναι ότι η μισή επιστρεπτέα προκαταβολή για επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή δε θα επιστραφεί στο Δημόσιο και άλλη μια σημαντική διαφορά είναι ότι στο πρόγραμμα μπορούν να μπουν και επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν το 2020, δηλαδή οι νεοσυσταθείσες. Για αυτές παίρνουμε ως συγκριτικό στοιχεία τον τζίρο του Φεβρουαρίου, δηλαδή τον μήνα πριν το lockdown, ή αν ιδρύθηκαν αργότερα τον τζίρο του Ιουλίου και του Αυγούστου».

Τέλος σημείωσε ότι την Δευτέρα πάει στη Βουλή η τροπολογία για τις επιταγές. «Όλες οι επιχειρήσεις που είναι κλειστές με κρατική εντολή ή έχουν μεγάλη μείωση τζίρου και λειτουργούν κι οι επιταγές τους είναι μέχρι 31 Δεκεμβρίου, πάνε 75 μέρες μετά. Οι επιχειρήσεις που έχουν στα βιβλία τους επιταγές άνω του 20% που δεν μπορούν να τις εισπράξουν κι έχουν πάρει αναβολή, παίρνουν μέχρι τον Απρίλιο πάγωμα ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων έτσι ώστε το ταμείο που θα τους μείνει να συμπληρώσουν σε ένα βαθμό τα χρήματα που θα τους μείνουν από τις επιταγές», κατέληξε ο Υπουργός Ανάπτυξης.