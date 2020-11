Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πάνω από 1800 νεκρά μινκ στη Βόρεια Ελλάδα

Δείγματα ελήφθησαν και από άλλες τέσσερις φάρμες στην περιοχή του Βοΐου, στις οποίες εκτρέφονται συνολικά περί τα 38.000 ζώα.

Περισσότερα από 1800 γουνοφόρα ζώα, προερχόμενα όλα από την ίδια φάρμα εκτροφής στην περιοχή του Βοΐου, έχουν μέχρι στιγμής θανατωθεί από χθες με ευθανασία, καθώς διαπιστώθηκε πως είχαν προσβληθεί από τον νέο κορονοϊό, γνωστοποίησε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο προϊστάμενος της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Κοζάνης, Θεόφιλος Καντζόγλου. Συνολικά, τα μινκ της συγκεκριμένης φάρμας που θα θανατωθούν ανέρχονται σε 2500, τα οποία στη συνέχεια θάβονται σε υγειονομική τάφρο, που έχει ανοιχτεί για αυτόν τον σκοπό δίπλα στον χώρο του εκτροφείου.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον κ. Καντζόγλου, δείγματα ελήφθησαν και από άλλες τέσσερις φάρμες στην περιοχή του Βοΐου, στις οποίες εκτρέφονται συνολικά περί τα 38.000 ζώα (περίπου 25.000, 1.000, 6.000 και 5.000 αντίστοιχα) και τα αποτελέσματα αναμένονται μέχρι το βράδυ της Δευτέρας ή το αργότερο την Τρίτη.

«Στη μία από τις τέσσερις φάρμες, είναι σχεδόν βέβαιο πως έχουμε προσβολή, γιατί τα γουνοφόρα ζώα εμφανίζουν συμπτώματα, ενώ στις άλλες τρεις οι έλεγχοι έγιναν και τα δείγματα ελήφθησαν επειδή βρέθηκαν θετικοί ιδιοκτήτες ή εργαζόμενοι» εξήγησε ο προϊστάμενος της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Κοζάνης, επισημαίνοντας ότι η εικόνα θα ξεκαθαρίσει πλήρως μόνο όταν βγουν τα αποτελέσματα των τεστ.

Σύμφωνα με τον κ. Καντζόγλου, στη Δυτική Μακεδονία υπάρχουν πάνω από 80 φάρμες εκτροφής γουνοφόρων ζώων, εκ των οποίων περίπου 45 στην περιοχή του Βοΐου, 35 στην Καστοριά και λίγες στα Γρεβενά.