Ρουμανία: Οργή για την πολύνεκρη πυρκαγιά σε νοσοκομείο

Οργή και θλίψη για την πυρκαγιά σε νοσοκομείο που στοίχισε τη ζωή σε 10 ανθρώπους. Στο Βέλγιο μεταφέρθηκε ο ήρωας γιατρός που προσπάθησε να σώσει τους ασθενείς,

Σοκαρισμένη η Ρουμανία για την πυρκαγιά χθες, Σάββατο (14.11) σε νοσοκομείο που στοίχισε τη ζωή σε 10 ανθρώπους. Στο Βέλγιο για επείγουσα νοσηλεία ο ήρωας γιατρός που προσπάθησε να σώσει τους ασθενείς.

Στη Ρουμανία πολλοί εκφράζουν σήμερα, Κυριακή (15.11) οργή για την τραγωδία. Στον αντίποδα, ο γιατρός, ο οποίος υπέστη σοβαρά εγκαύματα, προσπαθώντας να σώσει από τις φλόγες τους ασθενείς με Covid-19 στη ΜΕΘ ενός επαρχιακού νοσοκομείου, χαιρετίζεται ως ήρωας!

Ο γιατρός Καταλίν Ντέντσιου φέρει εγκαύματα 2ου και 3ου βαθμού στο 40% του σώματός του και μεταφέρθηκε σήμερα, Κυριακή (15.11.2020) στο βελγικό στρατιωτικό νοσοκομείο “Ρεν Αστρίντ”, που ειδικεύεται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Ο Ντέντσιου είχε βάρδια το βράδυ του Σαββάτου (14.11.2020 στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της πόλης Πιάτρα Νεάμτ, στη βορειοανατολική Ρουμανία, όταν ξέσπασε η πυρκαγιά. Δέκα ασθενείς σκοτώθηκαν.

“Προσπάθησε να σώσει όσες περισσότερες ζωές μπορούσε. Μπορούμε να πούμε ότι ρίχτηκε στις φλόγες προσπαθώντας να τους σώσει”, είπε ο υπεύθυνος του νοσοκομείου, Λούτσιαν Μίτσου, σε ένα τοπικό μέσο ενημέρωσης.

Ο πρωθυπουργός της Ρουμανίας, Λούντοβικ Όρμπαν, εξέφρασε τον σεβασμό του “γι’ αυτόν τον ηρωικό γιατρό που επέδειξε ιδιαίτερο θάρρος και πνεύμα αυτοθυσίας, στην προσπάθειά του να σώσει τους ασθενείς”.

“Αυτός ο γιατρός που ρίχτηκε στις φλόγες, διακινδυνεύοντας τη ζωή του για να σώσει άλλους, είναι πρότυπο για όλους εμάς. Του ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση”, ανέφερε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ, Άντρια Ζούκερμαν.

Από την πυρκαγιά βρήκαν τραγικό θάνατο 10 ασθενείς, επτά άνδρες και τρεις γυναίκες, ηλικίας από 67 έως 86 ετών. Άλλοι έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, η πυρκαγιά ενδέχεται να προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα.

Η τραγωδία αυτή ξύπνησε οδυνηρές μνήμες από την πυρκαγιά που ξέσπασε τον Οκτώβριο του 2015 στο νυχτερινό κέντρο Colectiv, στο Βουκουρέστι, όπου έχασαν τη ζωή τους 64 άνθρωποι. Μια από τους επιζώντες, η Αλεξάντρα Φουρνέα, κάλεσε τις αρχές “να κάνουν ό,τι δεν έκαναν για εμάς” και να αποδείξουν ότι πήραν το μάθημά τους. “Μην κρύβεστε πίσω από εγωιστικά ψέματα, μην επικαλείστε ξεπερασμένα πρωτόκολλα για να δικαιολογήσετε ένα έγκλημα”, έγραψε σε ανάρτησή της στο Facebook.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι τα σχέδια ασφαλείας για τον 2ο όροφο του νοσοκομείου, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά, δεν είχαν επικαιροποιηθεί εδώ και 30 χρόνια.

Σε άλλη ανάρτηση στο Facebook, ο Μιχάι Γκρετσέα, επιζών και αυτός από τη φωτιά στο Colectiv, ζήτησε την παραίτηση του υπουργού Υγείας Νέλου Τατάρου.

Τα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης αποκάλυψαν επίσης σοβαρά προβλήματα στη διαχείριση του νοσοκομείου. Μέσα σε έναν χρόνο πέρασαν από εκεί οκτώ διευθυντές και μάλιστα ο ένας έμεινε στη θέση αυτή μόνο για τρεις ημέρες, τον Μάιο.

Όλα τα πολιτικά κόμματα της Ρουμανίας εξέφρασαν τη λύπη τους για την τραγωδία. Οι Σοσιαλδημοκράτες (PSD) και το φιλελεύθερο κόμμα USR – Plus ανακοίνωσαν ότι διακόπτουν την προεκλογική εκστρατεία τους για τις βουλευτικές εκλογές του Δεκεμβρίου.