Πολιτισμός

Μαρία Αντουανέτα: ποσό ρεκόρ στη δημοπρασία για το παπούτσι της

Χάρη στο «ζωηρό ενδιαφέρον» που έδειξαν οι συλλέκτες, η τιμή του παπουτσιού ξεπέρασε κατά πολύ την αρχική εκτίμηση, η οποία ήταν γύρω στα 8-10.000 ευρώ.

Ένα λευκό, μεταξωτό παπούτσι που ανήκε στη Μαρία Αντουανέτα πουλήθηκε σήμερα έναντι 43.750 ευρώ, όπως ανακοίνωσε ο οίκος δημοπρασιών Osenat.

Το παπούτσι είναι φτιαγμένο από μετάξι στο μπροστινό μέρος και από κατσικίσιο δέρμα στη φτέρνα, με τέσσερις φιόγκους στο επάνω μέρος, δερμάτινη σόλα και τακούνι ύψους 4,7 εκατοστών, καλυμμένο με γκρι δέρμα. Έχει μήκος 22,5 εκατοστά, κάτι που σημαίνει ότι η βασίλισσα φορούσε παπούτσια νούμερο 36, με τα σημερινά δεδομένα.

Το παπούτσι είχε δοθεί στη Μαρί-Εμιλί Λεσεβέν ντε Πρεβουαζέν, στενή φίλη της Μαντάμ Καμπάν, της αρχιθαλαμηπόλου της βασίλισσας. Η Λεσεβέν ντε Πρεβουαζέν το φύλαξε, από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι τον θάνατό της το 1816 και στη συνέχεια πέρασε στους απογόνους της, στην κατοχή των οποίων βρισκόταν μέχρι και σήμερα.

