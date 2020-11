Κοινωνία

Τηλεκπαίδευση: Οδηγός για δημοτικά και νηπιαγωγεία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως θα λειτουργεί η εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε δημοτικά και νηπιαγωγεία, πότε ξεκινά και τι περιλαμβάνει.

Εβδομάδες τηλεκπαίδευσης θα είναι η τρέχουσα και η επόμενη, καθώς από σήμερα Δευτέρα 16 Νοεμβρίου έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου ανεστάλη η δια ζώσης λειτουργία των νηπιαγωγείων και των δημοτικών σχολείων της επικράτειας. Για τους μικρούς μαθητές και τις μικρές μαθήτριες, η τηλεκπαίδευση θα λειτουργήσει με δύο τρόπους: την εκπαιδευτική τηλεόραση και την σύγχρονη τηλεκπαίδευση, η οποία είναι υποχρεωτική.

Εκπαιδευτική τηλεόραση

Από σήμερα το πρωί στις 9 π.μ. -πρώτη ημέρα εφαρμογής των μέτρων- θα προβάλλονται από την ΕΡΤ2 τηλεοπτικά μαθήματα για τους μαθητές και τις μαθήτριες του δημοτικού.

Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Η σύγχρονη τηλεκπαίδευση θα αρχίσει την Τετάρτη, μετά τη σχολική αργία της 17ης Νοεμβρίου και είναι υποχρεωτική. Μάλιστα, κατά τα διαδικτυακά μαθήματα η ύλη θα προχωράει κανονικά.

Σήμερα, Δευτέρα, οι διευθύνσεις των σχολείων σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, θα καταρτίσουν πρόγραμμα σύγχρονης τηλεκπαίδευσης και θα κάνουν τις απαραίτητες δοκιμές.

Κάθε διδακτική ώρα της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης θα έχει διάρκεια 30' και θα πραγματοποιείται από τις 2 έως τις 5 μ.μ. για τα δημοτικά, και από τις 2 έως τις 4:20 μ.μ. για τα νηπιαγωγεία, συμπεριλαμβανομένων σύντομων διαλειμμάτων.

«Όσο οι πρωτόγνωρες υγειονομικές συνθήκες μάς αναγκάζουν σε αναστολή λειτουργίας των σχολείων, είναι εξαιρετικά σημαντικό ο μαθητής να μπορεί να βλέπει το δάσκαλο/τη δασκάλα του, έστω και διαδικτυακά. Να διατηρείται όσο πιο ζωντανή γίνεται η επαφή μαζί του» ανέφερε σχετικά το υπουργείο Παιδείας.

Αναλυτικές οδηγίες έχουν σταλεί, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, σε όλα τα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία της επικράτειας. Ο διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου είναι επιφορτισμένοι με την ενημέρωση των μαθητών και των κηδεμόνων τους για τις λεπτομέρειες σύνδεσης στις ψηφιακές τάξεις.

Το μεσημεριανό/απογευματινό ωράριο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης επελέγη, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, για τρεις λόγους:

1. Για να διευκολυνθούν οι οικογένειες σε σχέση με τον απαιτούμενο αριθμό συσκευών για σύνδεση στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα αν στην οικογένεια υπάρχουν γονείς που τηλεργάζονται και μεγαλύτερα παιδιά Γυμνασίου / Λυκείου που κάνουν το πρωί τηλεκπαίδευση.

2. Για να διευκολυνθούν οι οικογένειες των οποίων οι γονείς μπορεί να τηλε-εργάζονται το πρωί και ταυτόχρονα να χρειάζεται να βοηθήσουν τα μικρά τους παιδιά να συνδεθούν στις ψηφιακές τάξεις.

3. Για να περιοριστεί η ταυτόχρονη χρήση των δικτύων της χώρας από εργαζόμενους, μαθητές, φοιτητές κ.ο.κ.

Προβλέψεις για μαθητές που δεν έχουν συσκευές κατάλληλες ή σύνδεση στο διαδίκτυο

Ο τεχνολογικός εξοπλισμός των σχολείων, ο οποίος μάλιστα έχει ενισχυθεί από το Μάρτιο μέσω ευρωπαϊκών κονδυλίων και δωρεών, μπορεί να διατεθεί, με απόφαση του διευθυντή, σε μαθητές που το έχουν περισσότερο ανάγκη (βάσει κριτηρίων, μεταξύ των οποίων το χαμηλό εισόδημα, η ανεργία γονέων, η ιδιότητα μέλους μονογονεiκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας).

Επιπλέον, το υπουργείο Παιδείας έχει εξασφαλίσει δωρεάν χρήση δεδομένων (data) για όποιον συνδέεται στις πλατφόρμες με τις οποίες συνεργάζεται το Υπουργείο για την τηλεκπαίδευση.

Ακόμη και αν κάποιος δεν έχει δυνατότητα σύνδεσης μέσω διαδικτύου, ακόμη και αν δεν έχει υπολογιστή, τάμπλετ, έξυπνο κινητό τηλέφωνο, μπορεί να συνδεθεί στην ψηφιακή τάξη και μέσω τηλεφώνου, με αστική χρέωση.

Τι γίνεται σε περίπτωση που κάποιο παιδί έχει αφήσει προσωπικά αντικείμενα στο σχολείο

Κατ' εξαίρεση, σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου θα μπορούν γονείς και κηδεμόνες να παραλάβουν βιβλία και προσωπικά αντικείμενα των μαθητών που έχουν τυχόν παραμείνει στις σχολικές μονάδες, κατόπιν συνεννόησης με τις διευθύνσεις των σχολείων και με τρόπο ώστε να τηρούνται πλήρως τα μέτρα πρόληψης και αποφυγής συνωστισμού. Όπως ενημέρωσε σχετικά το υπουργείο Παιδείας, για τη συγκεκριμένη μετακίνηση, όσοι παραλάβουν τα αντικείμενα από το σχολείο θα πρέπει να στείλουν μήνυμα με τον αριθμό 4 στο 13033.

Υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου

Για τους εκπαιδευτικούς που χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες και υποστήριξη για την προετοιμασία των ψηφιακών τους μαθημάτων, υπάρχουν έξι τρόποι με τους οποίους μπορούν να βοηθηθούν, όπως αναφέρονται από το υπουργείο Παιδείας:

1. Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής έχει εκπονήσει Οδηγό για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό μαθημάτων εξ αποστάσεως https://iep.edu.gr/el/component/k2/1067-odigos-gia-ton-ekpaideftiko-sxediasmo-mathimaton-eks-apostaseos, στον οποίο αποτυπώνονται συνοπτικά οι βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται για την αποδοτικότερη εφαρμογή της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και είναι διαθέσιμο για όλους.

2. Λειτουργούν Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOCS) για την ταχεία επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη μεθοδολογία της σχολικής εκπαίδευσης από απόσταση. Μπορείτε να παρακολουθήσετε δύο σχετικά επιμορφωτικά προγράμματα (MOOCS):

από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) σε συνεργασία με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ): https://learn.eap.gr/

από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου: https://elearn.aegean.gr

3. Επιπρόσθετα, δρομολογείται πρόγραμμα ταχύρρυθμης επιμόρφωσης στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σύνολο των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, οι οποίες εντάσσονται στο στρατηγικό πλαίσιο των επιμορφώσεων (με προϋπολογισμό 2 εκατ. Euro μέσω ΕΣΠΑ).

4. Όλες οι πληροφορίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι συγκεντρωμένες εδώ: https://mathainoumeasfaleis.gov.gr . Οδηγίες χρήσης πλατφόρμας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης από εκπαιδευτικούς: https://mathainoumeasfaleis.gov.gr/wp-content/uploads/2020/09/minedu-mathainoumeasfaleis-odigies-xrisis-webex.pdf

5. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία, μπορείτε να απευθυνθείτε στο κέντρο εξυπηρέτησης (Help Desk) του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, εδώ: https://www.sch.gr/helpdesk/

6. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να απευθυνθούν στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου, που έχουν την παιδαγωγική ευθύνη των σχολείων τους και οι οποίοι είναι κατάλληλα καταρτισμένοι ώστε να τους καθοδηγήσουν.

Τι ισχύει για τους εργαζόμενους γονείς μαθητή Δημοτικού ή Νηπιαγωγείου

Όπως και στο προηγούμενο κύμα της πανδημίας, προβλέπονται άδειες ειδικού σκοπού ενός εκ των δύο γονέων, και του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται μέχρι σήμερα και στις περιπτώσεις αναστολής λειτουργίας τμημάτων ή σχολικών μονάδων εξ αιτίας του κορονοϊού. Επίσης, όπως αναφέρει σχετικά το υπουργείο Παιδείας, ο προγραμματισμός της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε διαφορετικές ζώνες (πρωί - απόγευμα) έχει σκοπό και να διευκολύνει τις οικογένειες με εργαζόμενους γονείς και παιδιά διαφορετικών ηλικιών.

Γιατί έκλεισαν τώρα τα δημοτικά, τα νηπιαγωγεία και οι βρεφονηπιακοί σταθμοί

Όπως έχει επισημανθεί επανειλημμένως από πλευράς υπουργείου Παιδείας, η αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των δομών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δεν υπαγορεύθηκε από το επιδημιολογικό φορτίο στα σχολεία, αλλά αποτελεί μέτρο προληπτικού χαρακτήρα, που συνδέεται με την έξαρση της πανδημίας ευρύτερα στην κοινωνία και στοχεύουν στη μείωση της κινητικότητας των ενηλίκων.

«Όσο τα σχολεία είναι κλειστά, τότε υπάρχει εκ των πραγμάτων πολύ μεγάλη μείωση της ευρύτερης κινητικότητας», αναφέρει το υπουργείο και προσθέτει: «Ο πληθυσμός μαθητών και εκπαιδευτικών αγγίζει το 1,6 εκατομμύρια ανθρώπους, και αν προσθέσει σε αυτό κανείς και έναν γονιό/συνοδό για κάθε παιδί Δημοτικού αλλά και το βοηθητικό προσωπικό κ.ά., τότε ο μετακινούμενος πληθυσμός ξεπερνάει τα 2,3 εκατομμύρια. Αιτία λοιπόν της απόφασης είναι η κινητικότητα -γιατί μέσω αυτής τρέφεται ο ιός- και στόχος είναι ο περιορισμός της».