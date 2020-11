Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Με διαδικασίες εξπρές οι πληρωμές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σχεδιασμός του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών για το 1,2 δισ ευρώ.

Με διαδικασίες εξπρές θα καταβάλλονται οι πληρωμές των δικαιούχων της Επιστρεπτέας Προκαταβολής Νο4 και Νο5.

Με βάση το σχεδιασμό του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Θ. Σκυκαλάκη το 1,2 δισ ευρώ που προβλέπεται να καταβληθεί στο πλαίσιο της Επιστρεπτέας Προκαταβολης Νο4 θα δοθεί στους δικαιούχους άμεσα και μέχρι και το τέλος του μήνα. Κατά το ίδιο τρόπο θα γίνουν και οι πληρωμές για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή Νο5 προκειμένου να έχουν ολοκληρωθεί έως τις γιορτές.

Με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση στοχεύει στην άμεση οικονομική ενίσχυση των δικαιούχων ώστε να μπορούν να καλύπτουν τις αυξημένες ανάγκες τους το επόμενο δίμηνο.

Παράλληλα, σύμφωνα με κύκλους του υπουργείου Οικονομικών ο σχεδιασμός προβλέπει ότι μέτρα στήριξης θα συνεχίσουν να λαμβάνονται έως τον Απρίλιο με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν έως σήμερα σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας.

ΥΠΟΙΚ: 4ος κύκλος Επιστρεπτέας Προκαταβολής, με ακόμα ευνοϊκότερους όρους

‘Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών, «Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 5047/14.11.2020) προχθές, Σάββατο, η Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (αρ. ΓΔΟΥ 281) σχετικά με τη «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορονοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020».

Στον 4ο κύκλο του επιτυχημένου χρηματοδοτικού σχήματος προβλέπονται ακόμα ευνοϊκότεροι όροι ως προς τους δικαιούχους και το ύψος της ενίσχυσης, το 50% της οποίας είναι μη επιστρεπτέο, προκειμένου να καλυφθούν οι πρόσθετες ανάγκες στήριξης της πραγματικής οικονομίας στην τρέχουσα φάση αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης. Πιο αναλυτικά:

Δικαίωμα συμμετοχής

Επιπλέον των επιχειρήσεων που είχαν δυνατότητα ένταξης στους προηγούμενους τρεις κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, στον 4ο κύκλο ισχύουν τα εξής:

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν, πλέον, όλες οι ατομικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως εάν απασχολούν εργαζόμενους ή έχουν ταμειακή μηχανή (συμπεριλαμβανομένων ελευθέρων επαγγελματιών και επιστημόνων), υπό την προϋπόθεση ότι παρουσιάζουν μείωση τζίρου 20% τους μήνες αναφοράς (Σεπτέμβριο-Οκτώβριο) και έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 300 ευρώ.

Ειδικά οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα έχει ανασταλεί με κρατική εντολή ή έχουν έδρα σε περιοχές που έχουν πληγεί από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανός», δικαιούνται να συμμετάσχουν στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 4 ανεξαρτήτως πτώσης τζίρου, εφόσον έχουν ελάχιστο τζίρο αναφοράς 300 ευρώ.

Αποκτούν, πλέον, δικαίωμα συμμετοχής και οι νέες επιχειρήσεις που έχουν θετικά έσοδα για πρώτη φορά μετά τον Φεβρουάριο 2020, με βάση αναφοράς τον τζίρο Ιουλίου-Αυγούστου για τις διπλογραφικές και του τρίτου τριμήνου για τις απλογραφικές.

Ύψος ενίσχυσης

Οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα έχει ανασταλεί με κρατική εντολή θα λάβουν:

οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και χωρίς ταμειακή μηχανή, σταθερό ποσό 2.000 ευρώ, ανεξαρτήτως μαθηματικού τύπου, για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ισχύει ο μαθηματικός τύπος, με κατώτατο όριο τα 2.000 ευρώ. Επιπλέον για τις επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα έχει ανασταλεί με κρατική εντολή ισχύει το κατώτατο όριο αναλογικά με τον αριθμό εργαζομένων (2.000 ευρώ χωρίς εργαζόμενους, 4.000 ευρώ έως 5 εργαζόμενους, 8.000 ευρώ έως 20 εργαζόμενους, 15.000 ευρώ έως 50 εργαζόμενους και 30.000 ευρώ άνω των 50 εργαζομένων).

Οι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα δεν έχει ανασταλεί με κρατική εντολή θα λάβουν:

οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους και χωρίς ταμειακή μηχανή σταθερό ποσό 1.000 ευρώ, ανεξαρτήτως μαθηματικού τύπου, για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις ισχύει ο μαθηματικός τύπος, με κατώτατο όριο τα 1.000 ευρώ.

Το ήμισυ (50%) του ποσού της ενίσχυσης δεν επιστρέφεται, με τον όρο η επιχείρηση να διατηρήσει το ίδιο επίπεδο απασχόλησης μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021.

Όσον αφορά στο υπόλοιπο 50% της ενίσχυσης, για το χρονικό διάστημα έως την 31η Δεκεμβρίου 2021 παρέχεται άτοκη περίοδος χάριτος, κατά την οποία η δικαιούχος επιχείρηση δεν υποχρεούται να επιστρέψει οιοδήποτε τμήμα κεφαλαίου ή τόκων, ενώ, μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, το οφειλόμενο ποσό αποπληρώνεται σε σαράντα (40) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης χορήγησης επιστρεπτέας προκαταβολής είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να έχει υποβάλει προηγουμένως στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» (https://www.aade.gr/mybusinesssupport) τα στοιχεία του κύκλου εργασιών ΦΠΑ, για επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, ή τα ακαθάριστα έσοδα, για επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, των προηγούμενων μηνών. Για αυτό τον σκοπό, καλούνται οι επιχειρήσεις να υποβάλουν άμεσα τα σχετικά στοιχεία.

Κατόπιν, εντός των επόμενων ημερών, θα ανοίξει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για τη χορήγηση της Επιστρεπτέας Προκαταβολής 4, όπου θα παρουσιάζεται απευθείας το ποσό της ενίσχυσης που δικαιούται η επιχείρηση, εφόσον πληροί τα κριτήρια ένταξης.

Επισημαίνεται ότι έχει καταργηθεί η φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος που έπρεπε να υποβληθεί σε προγενέστερο στάδιο, όπως ίσχυε στους προηγούμενους τρεις κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής.

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Νοεμβρίου 2020».