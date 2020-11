Κόσμος

Ο κυκλώνας Γιώτα “σαρώνει” την κεντρική Αμερική (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απειλεί τις ίδιες περιοχές που επλήγησαν από την τροπική καταιγίδα Ήτα.

Ο κυκλώνας Γιώτα, στο απόγειο της καταστροφικής του δύναμης, έφθασε πάνω από το έδαφος λίγο πριν από τις 19:00 χθες Δευτέρα (τοπική ώρα σήμερα στις 03:00 ώρα Ελλάδας) στην κεντρική Αμερική, στο βόρειο τμήμα των ακτών της Νικαράγουας στην Καραϊβική Θάλασσα, ανακοίνωσε ο διευθυντής του Ινστιτούτου Μετεωρολογίας της χώρας.

Το λεγόμενο μάτι του Γιώτα, κυκλώνα κατηγορίας 5, της υψηλότερης στην κλίμακα Σαφίρ-Σίμσον, βρίσκεται «στα όρια της παραλίας του Χαλόβερ», χωριού που απέχει 41 χιλιόμετρα νότια της Μπίλουι, διευκρίνισε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στη Μανάγκουα ο Μάρσιο Βάκα, διευθυντής του Ινστιτούτου Μετεωρολογίας της Νικαράγουας (INETER).

Ο Γιώτα αναμένεται να ακολουθήσει τη διαδρομή της τροπικής καταιγίδας Ήτα, η οποία στις αρχές Νοεμβρίου προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 200 ανθρώπων, αλλά και πλημμύρες και κατολισθήσεις που επηρέασαν περίπου 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους.