Πολυτεχνείο - Κεραμέως: Διαδικτυακά θα εορταστεί στα σχολεία η Επέτειος

«Δεν γιορτάσαμε ούτε την 25η Μαρτίου ούτε την 28η Οκτωβρίου. Έχουμε τόσους διασωληνωμένους, μπορούμε να τιμούμε την Ιστορία μας, αλλά πρέπει να προσαρμοστούμε στις συνθήκες», τόνισε η Υπουργός Παιδείας.

Διαδικτυακά και όπως αρμόζει στην ημέρα, θα εορταστεί στα σχολεία της χώρας η επέτειος του Πολυτεχνείου, τόνισε η υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Α΄ Θεσσαλονίκης του ΚΚΕ Γιάννη Δελή, με θέμα την εξ αποστάσεως διδασκαλία και την ισότιμη πρόσβαση των μαθητών στη μόρφωση. «Δεν γιορτάσαμε με τον συνήθη τρόπο» ούτε την 25η Μαρτίου, ούτε την 28η Οκτωβρίου, και όταν η χώρα μετρά 70 νεκρούς και πολλούς διασωληνωμένους, όταν βιώνει αυτή την πρωτόγνωρη, για όλο τον πλανήτη, υγειονομική κρίση, πρέπει να προσαρμοστούμε, είπε η κ. Κεραμέως η οποία ανέφερε ότι «και στα σχολεία, έχει προβλεφθεί αύριο διαδικτυακά να εορταστεί το Πολυτεχνείο όπως ακριβώς του αρμόζει. Τιμούμε με προσαρμοσμένο τρόπο την επέτειο, στις έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα».

Από την πλευρά του, ο κ. Δελής χαρακτήρισε απαράδεκτη και αντισυνταγματική την απόφαση για απαγόρευση «των συναθροίσεων άνω των 3 ατόμων καθ' άπασαν την επικράτειαν». Ο στόχος σας είναι να μην φτάσει παντού το μήνυμα του Πολυτεχνείου και να μην ακουστεί έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ. Το Πολυτεχνείο θα τιμηθεί όπως πρέπει, με όσους πρέπει και όπως το αξίζει είπε ο κ. Δελής. Ειδικότερα για το θέμα της ερώτησής του, ζήτησε να μάθει εάν έχουν όλοι οι μαθητές ισότιμη πρόσβαση, δηλαδή καλή σύνδεση και από ένα λάπτοπ. Μπορούν οι μαθητές να κάθονται 7 ώρες σε ένα ακουστικό; προσέθεσε ο κ. Δελής.

Ανταπαντώντας, η κ. Κεραμέως είπε ότι η κυβέρνηση της ΝΔ αντιμετώπισε τα σημαντικά προβλήματα που βρήκε το 2019: Δημιουργήσαμε δίκτυα, ενισχύσαμε τις υποδομές, εξασφαλίσαμε δωρεάν πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, εξασφαλίσαμε κοινοτικά κονδύλια για παροχή εξοπλισμού στα σχολεία και τους μαθητές, εμπλέξαμε ιδιώτες για παροχή υλικού -και τους ευχαριστούμε-, δημιουργήσαμε εκ του μηδενός την εκπαιδευτική τηλεόραση, επιμορφώνουμε διαρκώς τους εκπαιδευτικούς… Τόνισε μάλιστα ότι περάσαμε από την δια ζώσης, στην καθολική τηλεκπαίδευση με 40.000 τμήματα και 700.000 συμμετέχοντες την ημέρα, «και αυτό είναι ένα εγχείρημα που πιστώνεται στους εκπαιδευτικούς», που έχουν συστρατευθεί στον μεγάλο αγώνα, με στόχο, όσο τα σχολεία μένουν κλειστά, να συνεχίζεται όσο πιο απρόσκοπτα γίνεται η εκπαιδευτική διαδικασία. Κατέληξε, δε, λέγοντας ότι δεν πρέπει η πανδημία να σταθεί εμπόδιο στην εκπαίδευση.



