Κορονοϊός: Έκκληση μέσω ΑΝΤ1 απευθύνουν όσοι πάλεψαν με την COVID-19 (βίντεο)

Περιγράφουν τις εφιαλτικές στιγμές που έζησαν στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και τάσσονται υπέρ της απαγόρευσης των διαδηλώσεων.