Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμός κατά την πανδημία: Επικαιροποιημένες συστάσεις από το Υπ. Υγείας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Παναγιώτης Πρεζεράκος.

«Η πανδημία από τον νέο κορονοϊό, με εκατομμύρια δηλωθέντα κρούσματα και εκατοντάδες χιλιάδες θανάτων παγκοσμίως, προκαλώντας συναγερμό, μας απέδειξε με τον πιο αδιαμφισβήτητο τρόπο την αξία των εμβολίων. Ενώ βρισκόμαστε σε αναμονή για ασφαλή και αποτελεσματικά αντίμετρα έναντι του SARS-CoV-2, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι έχουμε στη διάθεσή μας εμβόλια με αποδεδειγμένη ασφάλεια και εξαιρετική αποτελεσματικότητα για δεκάδες σοβαρά και δυνητικά θανατηφόρα λοιμώδη νοσήματα», υπογραμμίζει ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Παναγιώτης Πρεζεράκος.

«Κατά την πρόσφατη εντατικοποίηση των μέτρων της πανδημίας στη διάρκεια της 2ης έξαρσής της και λόγω της συνεπαγόμενης επιβολής περιορισμών στις μετακινήσεις, λαμβάνοντας υπόψη και τις συστάσεις της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, δεν πρέπει να παραμένει σε αυτές τις συνθήκες ανεμβολίαστος πληθυσμός για κοινές λοιμώξεις που προλαμβάνονται με εμβόλια», σημειώνει.

Ως εκ τούτου συστήνεται:

Έγκαιρος και πλήρης εμβολιασμός όλων των ηλικιακών ομάδων με τα προτεινόμενα από τα Εθνικά Προγράμματα εμβόλια.

Άμεση συμπλήρωση των εμβολίων που καθυστέρησαν να χορηγηθούν.

Εκτός των παιδιών και των εφήβων, απαραίτητος είναι και ο εμβολιασμός των ενηλίκων και των εγκύων, καθώς και των ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.

Γενικά επισημαίνεται ότι:

Ο εμβολιασμός είναι ασφαλής κατά την περίοδο της πανδημίας εφόσον τηρούνται οι απαραίτητοι κανόνες προστασίας .

Ο εμβολιασμός ρουτίνας δεν αυξάνει την πιθανότητα λοίμωξης COVID-19.

Ο τυχαίος εμβολιασμός κατά την περίοδο επώασης του κορονοϊού δεν αυξάνει την πιθανότητα για εκδήλωση σοβαρότερης λοίμωξης, ούτε μειώνει την αποτελεσματικότητα ή την ασφάλεια του χορηγηθέντος εμβολίου.