Επέτειος Πολυτεχνείου: πορεία του ΚΚΕ στην αμερικάνικη πρεσβεία (εικόνες)

Ολοκληρώθηκε η πορεία της κομματικής οργάνωσης Αττικής του ΚΚΕ στην αμερικανική Πρεσβεία.

Από τους συμμετέχοντες, που ανέρχονται σε αρκετές δεκάδες, τηρούνται όλα τα μέτρα και οι αποστάσεις.

Το πανό στην κεφαλή της πορείας γράφει: "Διεκδικούμε τα δικαιώματά μας σε ζωή, υγεία, δουλειά, τιμάμε τον Νοέμβρη, στον αγώνα".

Κυβερνητικές πηγές, σχολιάζοντας δήλωσαν ότι τα μέλη του ΚΚΕ δεν έκαναν πορεία, αλλά κατέλαβαν το οδόστρωμα και μετά αποχώρησαν μόλις τους ζητήθηκε από τον επικεφαλής της Αστυνομίας να διαλυθούν.

Ο ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας σε δήλωση του μετά την κατάθεση στεφάνου, τόνισε ότι «τα μηνύματα του Πολυτεχνείου είναι ζωντανά, διαχρονικά και επίκαιρα. Τα συνθήματα “Έξω οι ΗΠΑ”, “Έξω το ΝΑΤΟ”, “Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, δουλειά, μόρφωση, υγεία”, εξακολουθούν να συγκλονίζουν και σήμερα τις καρδιές της ελληνικής νεολαίας, του ελληνικού λαού, που δίνουν τη μάχη τους και σήμερα και κάθε μέρα, ενάντια σε μια αντιλαϊκή πολιτική που συνεχίζεται όλα αυτά τα χρόνια. Είναι απαράδεκτο, με πρόσχημα την πανδημία, να παίρνονται αντιδραστικά αντιλαϊκά μέτρα απαγόρευσης των εκδηλώσεων γιορτασμού του Πολυτεχνείου, με το συμβολικό έτσι κι αλλιώς χαρακτήρα, που αυτές παίρνουν φέτος.

Η απαγόρευση της ελληνικής αστυνομίας και με εντολή της κυβέρνησης, για απαγόρευση συνάθροισης πάνω από 3 άτομα, ιδιαίτερα σήμερα, είναι απαράδεκτη, αντιδημοκρατική, αντισυνταγματική, καταγγέλλεται από όλο το πολιτικό φάσμα της χώρας. Ακόμα και μέσα στη ΝΔ, πολύ περισσότερο σε οπαδούς της όχι τόσο σε στελέχη της, ακόμη και στο ΚΙΝΑΛ, που δεν έχουν υπογράψει το κοινό κείμενο – καταγγελία αυτής της εγκληματικής, απαράδεκτης και επικίνδυνης απόφασης του κ. Χρυσοχοϊδη, το καταγγέλλουν και έρχονται τέτοια μηνύματα και στο ΚΚΕ και παντού.

Ο ελληνικός λαός, άσχετα από την ανασφάλεια που καλλιεργείται με ευθύνη της κυβέρνησης, γιατί δεν πήρε όλα τα απαραίτητα μέτρα αυτά τα χρόνια, είναι στο πλευρό αυτών που αγωνίζονται και με το πνεύμα και με την ψυχή και την καρδιά στους δρόμους του αγώνα, στους δρόμους της Αθήνας, στους δρόμους όλης της Ελλάδας. Γι’ αυτό το Πολυτεχνείο ζει και θα ζει στον αιώνα τον άπαντα».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για τη διαδήλωση του ΚΚΕ έξω από την αμερικανική πρεσβεία, είπε, «Κάνουν το αυτονόητο. Είναι συμβολική κίνηση νέων ανθρώπων του ελληνικού λαού -όπως βλέπετε είναι συγκεκριμένα άτομα- ενάντια στον αμερικανικό ιμπεριαλισμό, σ’ αυτά που υπέφερε η χώρα μας εξαιτίας της πολιτικής των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ».