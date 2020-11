Οικονομία

Εποχικά είδη: σε απόγνωση οι επιχειρηματίες λόγω lockdown (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε αδιέξοδο οι ιδιοκτήτες καταστημάτων εποχικών ειδών, που λόγω των ημερών θα πωλούσαν χριστουγεννιάτικα είδη. Όπως λένε στον ΑΝΤ1 μέχρι αρχές Δεκεμβρίου θα είχαν ξεπουλήσει.