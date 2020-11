Κοινωνία

Επαναστατικός Αγώνας: μέλος του ο οδηγός με τα κοντάρια και τα κράνη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 34χρονος εντοπίστηκε στο πλαίσιο των ελέγχων που γίνονται προληπτικά από την Αστυνομία. Προσήχθησαν και άλλα επτά άτομα. Τι βρέθηκε στην κατοχή του. Τι αναφέρει η ΕΛΑΣ.

Ένας 34χρονος, μέλος της οργάνωσης Επαναστατικός Αγώνας είναι, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο οδηγός του ΙΧ αυτοκινήτου που βρέθηκε φορτωμένο με κοντάρια, κράνη και αντιασφυξιογόνες μάσκες, κατά την διάρκεια αστυνομικού ελέγχου στην οδό Σταδίου, στο άγαλμα του Κολοκοτρώνη.

Όπως έγινε γνωστό από επίσημη πηγή, ο 34χρονος εντοπίστηκε στο πλαίσιο των ελέγχων που γίνονται προληπτικά από το πρωί από την Αστυνομία, κατά την οποία προσήχθησαν και άλλα επτά άτομα, από διάφορα σημεία του κέντρου.

Το αυτοκίνητο με τα κατασχεθέντα, που οδηγούσε ο 34χρονος ανήκει στον πατέρα του. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Κρατική Ασφάλεια όπου εξετάζεται και σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του.

Ο 34χρονος είχε συλληφθεί το 2010 για συμμετοχή στον Επαναστατικό Αγώνα, αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος μετά τη λήξη της 18μηνης προσωρινής κράτησης του, ενώ στη συνέχεια καταδικάστηκε συνολικά σε 46 χρόνια κράτηση για συγκρότηση τρομοκρατικής οργάνωση, με εκτιτέα ποινή 25 χρόνια.

Τελικά την 1η Μαρτίου 2019 αφέθηκε ελεύθερος με τέσσερις περιοριστικούς όρους και συγκεκριμένα: Υποχρεωτική διαμονή στον τόπο διαμονής του, απαγόρευση απομάκρυνσης από αυτήν παρά μόνο με άδεια εισαγγελέα, υποχρεωτική εμφάνιση στο Τμήμα Ασφάλειας της περιοχής του κάθε 1η, 10 και 20 κάθε μήνα και απαγόρευση εξόδου από την χώρα.