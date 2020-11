Υγεία - Περιβάλλον

Βίντεο: Έπαιζαν πιάνο σε 10χρονο ενώ εγχειριζόταν στον εγκέφαλο

Γιατρός-μουσικός έπαιζε πιάνο δίπλα σε 10χρονο ασθενή, κατά τη διάρκεια επέμβασης αφαίρεσης όγκου.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης για την αφαίρεση ενός διπλού όγκου στον νωτιαίο μυελό ενός 10χρονου αγοριού, οι γιατροί που παρακολουθούσαν την εγκεφαλική λειτουργία του ασθενούς είδαν μια αλλαγή, όταν η μουσική που ακουγόταν από το πιάνο ακριβώς δίπλα του σταμάταγε.

Την ώρα που η ομάδα των χειρουργών με επικεφαλής τον γιατρό Ρομπέρτο Τριγκνάνι έκανε την επέμβαση, διάρκειας 4 ωρών, ο μοριακός βιολόγος και μουσικός Εμιλιάνο Τόσο έπαιζε μουσική στο πιάνο που είχε τοποθετηθεί μέσα στο χειρουργείο, σε μια συχνότητα που έχει αποδειχθεί πως έχει θεραπευτική επίδραση στο ανθρώπινο σώμα.

«Προσπαθούσαμε να σταματήσουμε και κατόπιν να ξεκινήσουμε εκ νέου τη μουσική, παρατηρώντας την ανταπόκριση του ασθενούς και παρά το γεγονός ότι βρισκόταν υπό πλήρη αναισθησία ο εγκέφαλος του ασθενούς αντιλαμβανόταν τη μουσική και όλο αυτό ήταν πολύ συναρπαστικό», είπε ο Τόσο.

Όπως εξήγησαν οι γιατροί, η υγεία του ασθενούς εξελίσσεται καλά, ωστόσο «πρέπει να δούμε εάν τελικά θα χρειαστεί και μια νέα επέμβαση».

«Όλα πήγαν καλά, δεν υπάρχουν επιπλοκές. Η ατμόσφαιρα ήταν μαγική, πλήρους αρμονίας», περιέγραψε ο Τριγκνάνι, που ηγείται της μονάδας νευροχειρουργικής του νοσοκομείου Riuniti στην Ανκόνα, στην κεντρική Ιταλία, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Ansa.