Κοινωνία

Τηλεκπαίδευση: πρεμιέρα για μαθητές δημοτικών και νηπιαγωγείων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θα λειτουργεί συμπληρωματικά με την εκπαιδευτική τηλεόραση. Δείτε αναλυτικά τα ωράρια.

Πρεμιέρα στην υποχρεωτική σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση έχουν σήμερα οι μικροί μαθητές και οι μικρές μαθήτριες των δημοτικών και των νηπιαγωγείων της χώρας. Για τα δημοτικά, το ωράριο καθημερινά θα είναι από τις 14:00 έως τις 17:00 και για τα νηπιαγωγεία από τις 14:00 έως τις 16:30, ενώ η κάθε διδακτική ώρα θα διαρκεί 30 λεπτά και μεταξύ των μαθημάτων θα μεσολαβεί δεκάλεπτο διάλειμμα.

Στην τηλεκπαίδευση, η οποία θα λειτουργεί συμπληρωματικά με την εκπαιδευτική τηλεόραση για όσο θα διαρκέσει η αναστολή λειτουργίας των δομών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η ύλη θα προχωράει κανονικά.

Υπενθυμίζεται, ότι το υπουργείο Παιδείας έχει εξασφαλίσει δωρεάν χρήση δεδομένων (data) για όποιον συνδέεται στις πλατφόρμες, με τις οποίες συνεργάζεται, για την τηλεκπαίδευση. Ακόμη και αν κάποιος δεν έχει δυνατότητα σύνδεσης μέσω διαδικτύου, ακόμη και αν δεν έχει υπολογιστή, τάμπλετ, έξυπνο κινητό τηλέφωνο, μπορεί να συνδεθεί στην ψηφιακή τάξη και μέσω τηλεφώνου, με αστική χρέωση.