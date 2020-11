Τοπικά Νέα

Κορονοϊός – Καβάλα: ασθενής αυτοκτόνησε στο νοσοκομείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μια 52χρονη γυναίκα που νοσηλευόταν στην κλινική covid, έδωσε τέλος στη ζωή της με δραματικό τρόπο.

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση της αυτοκτονίας μιας 52χρονης γυναίκας που νοσηλευόταν με κορονοϊό στην κλινική covid του Νοσοκομείου Καβάλας.

Ο θάνατος της γυναίκας που έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο του νοσοκομείου ήταν ακαριαίος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το proininews.gr, η 52χρονη γυναίκα είχε αποπειραθεί να αυτοκτονήσει και πριν από λίγες μέρες, πριν την εισαγωγή της στο νοσοκομείο.