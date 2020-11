Πολιτική

Πέτσας: έτσι θα ανοίξει η αγορά μετά το lockdown

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος προέβλεψε ότι μετά το Σαββατοκύριακο αναμένεται μια κάθετη μείωση των κρουσμάτων.

Τον σχεδιασμό της κυβέρνησης για το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς από τις αρχές Δεκεμβρίου ανέπτυξε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, στόχος είναι σε πρώτη φάση να ανοίξουν τα σχολεία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων και το λιανεμπόριο, όπου δεν καταγράφεται αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο και υπερμετάδοση και στη συνέχεια καφετέριες κι εστιατόρια. Ωστόσο, σημείωσε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να λειτουργήσουν μπαρ και κέντρα διασκέδασης, λόγω του συγχρωτισμού που παρατηρείται σε αυτά.

«Χθες ήταν η πρώτη μέρα που φάνηκε μια επιπέδωση της καμπύλης κι ελπίζουμε να συνεχιστεί και σήμερα και αύριο κι αν αυτό συμβεί περιμένουμε μια γρήγορη πτώση των κρουσμάτων, γιατί στην αρχή του lockdown είχαμε το βάρος του επιδημιολογικού φορτίου των περασμένων εβδομάδων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Πέτσας.

Πρόσθεσε δε ότι μετά το Σαββατοκύριακο αναμένεται μια κάθετη πτώση στα κρούσματα από τα επίπεδα που βρισκόμαστε σήμερα και στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση θα αξιολογήσει σύντομα την κατάσταση ώστε να αναπτύξει το σχέδιο άρσης των περιορισμών που έχουν επιβληθεί, «σταδιακό αν αυτό είναι απαραίτητο».

Αν και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν κι άλλα lockdown, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι αυτό που έχει σημασία είναι πως θα ανοίξει η αγορά από την 1η Δεκεμβρίου.

«Τα σχολεία έχουν ένα χαμηλό επιδημιολογικό φορτίο και θα είναι στο πρώτο κύμα των δραστηριοτήτων που θα ανοίξουν, καθώς και το λιανεμπόριο που δεν έχει δείξει να σχετίζεται πολύ με αυξημένη υπερμετάδοση, ενώ η εστίαση και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος θα είναι προς το τέλος. Αν αυτό είναι σταδιακό και πόσο θα μεσολαβεί από τη μια φάση στην άλλη, θα το δούμε και θα το ανακοινώσουμε έγκαιρα», δήλωσε, ενώ απέκλεισε το ενδεχόμενο οριζόντιου ανοίγματος.

Ειδικότερα, για την εστίαση ο κ. Πέτσας υπογράμμισε ότι «τα εστιατόρια και τα καφέ είναι στον σχεδιασμό μας να ανοίξουν τα Χριστούγεννα με κανόνες και ωράριο. Όπου υπάρχουν όρθιοι και συγχρωτισμός, μπαρ και κέντρα διασκέδασης, είναι δύσκολο να ανοίξουν».

Σε ό,τι αφορά στο εμβόλιο, τόνισε ότι από το τέλους του έτους, αρχές του 2021 θα είναι διαθέσιμο και μέχρι το τέλος του β’ τριμήνου του 2021 θα μπορεί να έχει εμβολιαστεί το σύνολο του πληθυσμού. «Η κατεύθυνση θα είναι να το κάνει όποιος θέλει», συμπλήρωσε, ωστόσο ανέφερε ότι χρειάζεται να εμβολιαστεί ένα μεγάλος μέρος του πληθυσμού για να δημιουργηθεί ανοσία.

Σχετικά με τα χθεσινά επεισόδια που σημειώθηκαν στον εορτασμό του Πολυτεχνείου, δήλωσε ότι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης ήταν απόλυτα επιτυχημένος. «Θέλω να χαιρετίσω την ωριμότητα των πολιτών, γιατί έστρεψαν την πλάτη σε όσους μιλούσαν τις προηγούμενες μέρες για εκτροπή, για χούντα, για αντισυνταγματικότητα που θα μπορούσαν να ωθήσουν στους δρόμους χιλιάδες κόσμου. Η κοινωνία έχει αφήσει πίσω πολιτικά κόμματα, τα οποία κάλεσαν σε τέτοιου είδους συγκεντρώσεις και θέλω να θυμίσω ότι στις εκλογές του Ιουλίου του 2019 όλα αυτά τα κόμματα, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, το ΜΕΡΑ25 πήραν 2,3 εκατ. ψήφους. Όταν μιλά κανείς με τόσο βαριές εκφράσεις για μια κοινοβουλευτική δημοκρατία όπως η σημερινή, πολύ εύκολα θα μπορούσε να εκτραπεί η κατάσταση», σημείωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.