“The 2Night Show”: αποκαλύψεις και ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις την Τετάρτη (εικόνες)

Δύο εκρηκτικές γυναίκες στο πλατό της εκπομπής του Γρηγόρη Αρναούτογλου και ο γοητευτικός άνδρας που αποκαλύπτει το δυνατό "ξεσκαρτάρισμα" στη ζωή του...

Οι συνθήκες αλλάζουν…η καλή παρέα όμως μένει και μπορεί να κάνει τη διαφορά!

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» την πάντα λαμπερή Ντορέττα Παπαδημητρίου. Η αγαπημένη ηθοποιός και παρουσιάστρια εξηγεί τους λόγους που προστατεύει την προσωπική της ζωή και την κρατά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Μεταξύ άλλων, μιλά για την εκπομπή «Roomies», που παρουσιάζει μαζί με την Κατερίνα Ζαρίφη και τη Μαρία Σολωμού, για την μεταξύ τους σχέση αλλά και το πώς αντιμετώπισαν το γεγονός ότι η Κατερίνα Ζαρίφη νόσησε με κορονοϊό. Τέλος, ανταγωνίζεται τον Γρηγόρη στο «Μάντεψε το!» το παιχνίδι που έχει δημιουργήσει μεταξύ τους μια κόντρα δίχως τέλος!!

Στην παρέα του «The 2Night Show» έρχεται και η εκρηκτική Κατερίνα Λένη. Η πρώην παίκτρια του «Master Chef 4» που έγινε viral με τις κόντρες, τις δηλώσεις και τις επικές ατάκες της , συναντά για πρώτη φορά τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Πώς μπήκε στη ζωή της η μαγειρική; Πώς πήρε την απόφαση να λάβει μέρος στο Master Chef ; Γιατί δε θέλει να λύσει τις διαφορές της με κανέναν από τους συμπαίκτες της; Πώς είναι η συνεργασία της με την Κατερίνα Καινούργιου; Πώς είναι η προσωπική της ζωή; Αυτά και άλλα πολλά, θα απαντήσει με το δικό της ξεχωριστό τρόπο.

Ο γοητευτικός Δημήτρης Αλεξάνδρου, σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη, μιλά για όσα καλά συνέβησαν στην ζωή του το 2020 όχι μόνο σε επαγγελματικό, αλλά και σε προσωπικό επίπεδο και αποκαλύπτει το δυνατό «ξεσκαρτάρισμα» που έκανε.

Σχολιάζει την απόφαση της Ελένης Μενεγάκη να απέχει από την τηλεόραση, μιλά για τον χωρισμό του από τη Μαρία Καλάβρια, τις σχέσεις τους σήμερα, καθώς και για την συμμετοχή του στην εκπομπή «Style Me Up» .

Όλα αυτά, στο “The 2night Show” απόψε, στις 23:30 στον ΑΝΤ1!