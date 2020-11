Life

“Χιούστον το λύσαμε”: Τσαλίκης και Μπιμπίλας σε… διαστημική πτήση (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένα ξεχωριστό βράδυ Παρασκευής, με αποκαλύψεις, μουσική και χιούμορ, από τον Φάνη, τον Νικόλα και την ξεχωριστή παρέα τους.

Ο Φάνης Λαμπρόπουλος και o Νικόλας Ράπτης απομονωμένοι σε έναν διεθνή διαστημικό σταθμό σχολιάζουν ό,τι σημαντικό αλλά και ασήμαντο έρχεται… σαν «κομήτης» να ταράξει την καθημερινότητά μας και φιλοξενούν πρόσωπα της επικαιρότητας τα οποία απαντούν σε απρόβλεπτες ερωτήσεις και εκτελούν θεότρελες αποστολές.

Αυτή την Παρασκευή 20/11 στις 00:00 στον διαστημικό σταθμό του Φάνη και του Νικόλα ταξιδεύει ο Γιώργος Τσαλίκης:

Τι έχει κάνει ο Γιώργος Τσαλίκης στο πρόσωπό του και φαίνεται τόσο νέος; Για πόσα χρήματα θα έμπαινε στο Big Brother; Θα είναι ο επόμενος παρουσιαστής του Big Brother;

Ποιο τραγούδι του δεν μπορεί να ακούει άλλο; Είναι, τελικά, καλός να δίνει συμβουλές για σχέσεις; Γιατί τσακώθηκε με την Άντζελα;

Αμέσως μετά ο Σπύρος Μπιμπίλας απαντά σε όλα τις περίεργες ερωτήσεις των παρουσιαστών:

Για ποιο λόγο όλοι παίρνουν τον Σπύρο Μπιμπίλα για να μάθουν αν πέθανε κάποιος;

Γιατί είναι ο καλύτερος μάρτυρας για να έχει κανείς σε δίκη;

Πιστεύει ότι μοιάζει με τον Μάκη Δελαπόρτα και τον Μέγα Αλέξανδρο;

Τι λέει για τον κόντρα ρόλο του στο Καφέ της Χαράς;

Ποιον ρόλο θα ήθελε να παίξει στις Άγριες Μέλισσες;

Τι έχει να πει για τον ρόλο του Λάκη Φουρτουνάκη στο Κωνσταντίνου και Ελένης και γιατί θέλει να σπάσει την τηλεόραση όποτε τον βλέπει;

Μαζί με τον Φάνη και τον Νικόλα θα είναι ο άνκορμαν/ ανταποκριτής/ επιστημονικός συνεργάτης/ κονεσέρ/ ειδήμων σε διεθνή θέματα/ παλαίμαχος σταρ/ άσσος του ρεπορτάζ Μάκης Παπασημακόπουλος.

Συμμετέχουν επίσης ως μέλη του πληρώματος, η Αναστασία και ο κ. Σάκης.

Είστε έτοιμοι να ταξιδέψετε μαζί τους στον καινούριο κόσμο που θα δημιουργήσουν;

We‘ll beam you up!

#HoustonToLisame