Πολιτική

Βουλή: εισήγηση για άρση ασυλίας βουλευτών που πήγαν σε πανηγύρια

Ένταση επικράτησε στην διάρκεια της συνεδρίασης. Υπέρ της άρσης για βουλευτή της, ψήφισε η ΝΔ. Τι στάση τήρησαν τα άλλα κόμματα.

Με οριακή πλειοψηφία εισηγήθηκε η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής την άρση ασυλίας δυο βουλευτών που παραβίασαν τα υγειονομικά μέτρα συμμετέχοντας το καλοκαίρι σε πανηγύρια.

Το αίτημα άρσης ασυλίας αφορούσε στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Ανδρέα Κουτσούμπα, και την συνάδελφο του από τον ΣΥΡΙΖΑ, στον ίδιο νομό, στην Βοιωτία, Γιώτα Πούλου, για παραβίαση των υγειονομικών κανόνων, το καλοκαίρι, επειδή είχαν παραστεί σε εκδήλωση (πανηγύρι) Αθλητικού συλλόγου της περιφέρειάς τους όπου δεν τηρήθηκαν οι υγειονομικοί κανόνες.

Ο Ανδρέας Κουτσούμπας είχε χορέψει και ζεμπέκικο, ενώ η κ. Πούλου είχε κάνει μόνο χαιρετισμό

Ένταση επικράτησε ωστόσο καθώς από πτέρυγα της μειοψηφίας εκφράστηκε η θέση πως θα πρέπει να εξεταστεί αν η συμμετοχή στα πανηγύρια εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής δραστηριότητας του βουλευτή.

Τελικά μετά από μια θυελλώδη συνεδρίαση η οποία διήρκεσε 2,5 και πλέον ώρες η επιτροπή εισηγήθηκε άρση ασυλίας και για τους δύο βουλευτές, με οριακή ωστόσο πλειοψηφία καθώς ο βουλευτής της Ν.Δ Σταύρος Κελέτσης συντάχθηκε με τη μειοψηφία.

Πως ψήφισαν τα κόμματα

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέρ της άρσης ασυλίας και των δύο βουλευτών ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, με εξαίρεση τον κ. Κελέτση.

Υπέρ της ασυλίας του Νεοδημοκράτη βουλευτή, αλλά όχι και της δικής του, ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ομοίως κινήθηκε και το ΜέΡΑ25.

Το ΚΙΝΑΛ επιφυλάχθηκε να διατυπώσει θέση κατά την συζήτηση του θέματος στην Ολομέλεια της Βουλής.

Το ΚΚΕ δήλωσε «παρών» για τον Ανδρέα Κουτσούμπα και «όχι» για την άρση ασυλίας της Γιώτας Πούλου.

