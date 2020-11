Κόσμος

Κορονοϊός - Κύπρος: κρούσματα στο Προεδρικό Μέγαρο

Σε τεστ κορονοϊού υπεβλήθη και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ακυρώθηκε η σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

Θετικός στον κορονοϊό διαγνώστηκε ο υπουργός Γεωργίας της Κύπρου Κώστας Καδής. Το γεγονός γνωστοποίησε ο ίδιος με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Τwitter. Σύμφωνα με τον υπουργό, εντοπίστηκε θετικός όταν υποβλήθηκε σε εξέταση μέσω της διαδικασίας ιχνηλάτησης. Ο κ.Καδής, παραμένει απομονωμένος και εργάζεται από το σπίτι του.

«Υστερα από διαδικασία ιχνηλάτησης, απόψε διαγνώστηκα θετικός στον COVID-19. Παραμένω απομονωμένος και εργάζομαι από το σπίτι. Εύχομαι να ξεπεράσουμε σύντομα τη δοκιμασία της πανδημίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καδής.

Ακυρώθηκε έτσι η προγραμματισμένη για τις 9:00 συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου της Κύπρου, καθώς σε αυτοπεριορισμό τέθηκαν, τόσο οι υπουργοί που ήλθαν σε επαφή με τον υπουργό Γεωργίας, όσο και άλλα μέλη του υπουργικού συμβουλίου.

Επιπλέον, τρία άτομα που εργάζονται στο Προεδρικό Μέγαρο διαγνώστηκαν θετικά στον ιό, με αποτέλεσμα όλο το προσωπικό να υποβληθεί σε έλεγχο. Tα κρούσματα αφορούν ένα μέλος του διπλωματικού γραφείου και δυο μέλη του γραμματειακού προσωπικού.

Σε τεστ κορονοϊού υπεβλήθη και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, με αρνητικό αποτέλεσμα.