Κόσμος

Γέννησε δίδυμα ενώ ήταν σε κώμα με κορονοϊό (βίντεο)

Ξύπνησε από το κώμα και διαπίστωσε το απίστευτο. Τα δάκρυα συγκίνησης της γυναίκας που βίωσε το θαύμα.

Δίδυμα γέννησε μία γυναίκα, ενώ βρισκόταν σε κώμα λόγω κορονοϊού.

Η γυναίκα ήταν στην 24η εβδομάδα κύησης όταν μπήκε σε νοσοκομείο του Μπέρμινγχαμ με συμπτώματα κορονοϊού. Το τελευταίο πράγμα που θυμάται είναι ότι μεταφέρθηκε σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας.

Όταν μετά από ένα μήνα ξύπνησε, διαπίστωσε ότι, δεν ήταν πια έγκυος και η πρώτη σκέψη της ήταν ότι έχασε τα μωρά της.

«Ήμουν τόσο απροσανατολισμένη όταν ξύπνησα που είχα χάσει την εγκυμοσύνη μου και δεν έβλεπα πια την κοιλιά μου. Ήμουν πολύ, πολύ ανήσυχη», δήλωσε η ίδια μετά.

Όταν οι νοσοκόμες της είπαν ότι γέννησε με καισαρική και τα δίδυμά της ήταν σε μονάδα φροντίδας νεογέννητων, δεν μπορούσε να το πιστέψει.

«Νόμιζα ότι μου το έλεγαν για να με ηρεμήσουν. Δεν τους πίστευα», σημείωσε, περιγράφοντας ότι μέσα στην απογοήτευσή της πίστευε ότι έχασε τα μωρά της, κάτι που την έκανε να θέλει κι εκείνη να πεθάνει.

Τώρα τα βλέπει και κλαίει από συγκίνηση που κατάφεραν και οι τρεις να επιβιώσουν, ενώ εκφράζει την ευγνωμοσύνη της στο ιατρικό προσωπικό.