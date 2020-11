Κοινωνία

Τηλεκπαίδευση... με μπουφάν και κινητό στην αυλή καφενείου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εικόνες-σοκ με παιδιά που κάνουν μάθημα έξω από καφενείο γιατί δεν έχουν Ιντερνετ.

Σοκ προκαλούν οι εικόνες που αντικρίζει κανείς στο χωριό Πεύκη του δήμου Πύργου. Πέντε παιδάκια με μπουφάν και κουκούλες καθισμένα μέσα στο κρύο, έξω από ένα καφενείο, το μοναδικό που έχει ίντερνετ στο χωριό για να παρακολουθήσουν τα μαθήματα από την πλατφόρμα Webex!

Ο πρόεδρος της Τ.Κ Πεύκης, κ. Γρηγόρης Ξουλεής που ταυτόχρονα είναι και ιδιοκτήτης του καφενείου- ψησταριά του χωριού του μοναδικού χώρου που διαθέτει ίντερνετ κάνει τα αδύνατα δυνατά για να βοηθήσει αυτά τα παιδιά και επειδή το μαγαζί του είναι κλειστό λόγω του lockdown φιλοξενεί τους μικρούς μαθητές σε ένα χώρο έξω από το κατάστημα.

Το μόνο που ζητάει ο πρόεδρος κάνοντας μια έκκληση ανάρτηση στο fb είναι να ευαισθητοποιηθούν οι υπεύθυνοι και να κινητοποιηθούν άμεσα, γιατί εκτός των άλλων και ο καιρός θα αγριέψει σε λίγο και οι μικροί μαθητές δεν θα μπορούν πια να κάνουν μάθημα – ο θεός να το κάνει μάθημα- μέσα στο κρύο!



Ο πρόεδρος της Τ.Κ Πεύκης κ. Γρηγόρης Ξουλεής μιλώντας στην Πρωινή για το θέμα που ο ίδιος ανάδειξε :

«Το χωριό μας όπως εκτός από τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει, δεν έχει ίντερνετ και εγώ ως πρόεδρος της κοινότητας εδώ και ένα χρόνο έχω υποβάλλει αίτημα που μάλιστα έχει πρωτοκολληθεί για να αποκτήσει η Πεύκη έστω στο κοινοτικό κατάστημα, πρόσβαση στο διαδίκτυο το οποίο όπως καταλαβαίνετε ιδιαίτερα μετά τα επαναλαμβανόμενα lockdown αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Όλες οι δουλειές και η εξυπηρέτηση των πολιτών από το δημόσιο όπως και των αγροτών γίνεται διαδικτυακά και βεβαίως και το μάθημα των παιδιών μας του δημοτικού με την τηλεκπαίδευση αφού τα σχολεία έκλεισαν λόγω της πανδημίας.

Απάντηση έως τώρα δεν έχω πάρει, παρότι απευθύνθηκα όπου μπορούσα και οι απαντήσεις που πήρα ήταν ότι κι άλλα χωριά δεν έχουν και περιμένουν τη σειρά τους για να συνδεθούν! Τα παιδάκια λοιπόν του σχολείου που πηγαίνουν δημοτικό στο Γούμερο, τώρα μένουν στα σπίτια τους στο χωριό και οι γονείς έχουν βρεθεί σε αδιέξοδο γιατί ούτε ίντερνετ υπάρχει για να κάνουν μάθημα διαδικτυακό, ούτε τάμπλετ έχουν!

Το μόνο οίκημα του χωριού που έχει ίντερνετ είναι το δικό μου μαγαζί που είναι ψησταριά- καφετέρια και που τώρα είναι κλειστό με απόφαση της κυβέρνησης όπως όλα τα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Μη μπορώντας λοιπόν να βλέπω αυτήν την κατάσταση, έχω διαμορφώσει λίγο ένα χώρο έξω από το κατάστημα όπου τα παιδιά κάθονται μέσα στο κρύο πλέον να κάνουν μάθημα, τους έδωσα ένα παλιό λαπτοπ που είχα αλλά δεν φτάνει όπως καταλαβαίνετε και τα παιδιά έχουν και ένα κινητό. Με το ίδιο κινητό προσπαθούν να κάνουν μάθημα τρία παιδιά μαζί!

Παρακαλώ όποιον ακούει να μεριμνήσει να έρθει γρήγορα ίντερνετ στο χωριό μας και να δοθούν τάμπλετ από το υπουργείο στα παιδιά. Εγώ ντρέπομαι με αυτήν την κατάσταση»!

Τσίπρας: η πολυδιαφημισμένη τηλεκπαίδευση μετατρέπεται σε φιάσκο

"Η εικόνα αυτή δυστυχώς δεν είναι από κάποια τριτοκοσμική χώρα. Είναι από την Ελλάδα της κυβέρνησης των «αρίστων». Πέντε μικροί μαθητές μέσα στο κρύο μπροστά σε δύο κινητά να προσπαθούν μάταια να παρακολουθήσουν μάθημα. Η κατάντια αυτή είναι κατάντια του κ. Μητσοτάκη και της κας Κεραμέως. Είναι όμως, δυστυχώς, ταυτόχρονα και κατάντια της χώρας" αναφέρει σε μήνυμά του στο Facebook, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας και προσθέτει:

Εδώ και έξι μήνες ήξεραν ότι θα έρθει δεύτερο κύμα. Και αντί να προετοιμαστούν, αυτοθαυμάζονταν. Αντί να μειώσουν τους μαθητές στις τάξεις, τους αύξησαν. Αντί να να φροντίσουν να προμηθευτούν όλοι οι μαθητές φορητούς υπολογιστές, τους έστειλαν παγούρια και μάσκες - τραπεζομάντηλα. Αντί να ενισχύσουν τη δημόσια διαδικτυακή πλατφόρμα έκαναν ύποπτες συμβάσεις με ένα μόνο πάροχο που αποδεικνύεται ανεπαρκής.

Για ακόμη μία φορά η πολυδιαφημισμένη τηλεκπαίδευση μετατρέπεται σε φιάσκο, αφήνοντας μαθητές να περιμένουν μάταια με τις ώρες μπροστά στην οθόνη και πολλούς γονείς να έχουν χάσει μαζί με μία ημέρα από τη δουλειά τους και την υπομονή τους. Ωστόσο, ακόμα και αν λειτουργούσε άψογα, για χιλιάδες οικογένειες που δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν έχουν τα μέσα για να ανταπεξέλθουν ταυτόχρονα σε τηλεκπαίδευση των παιδιών τους και τηλεργασία, θα ήταν δώρον άδωρον.

Μία τετραμελής οικογένεια χρειάζεται τουλάχιστον δύο με τρεις υπολογιστές. Έχει σκεφθεί κανείς στην κυβέρνηση πόσα νοικοκυριά μπορούν να διαθέσουν αυτά τα χρήματα; Μάλλον όχι. Γιατί; Απλά γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα. Πάλι καλά που κάτι άρχισαν τελευταία να καταλαβαίνουν, ότι υπάρχουν πολίτες εξαρτημένοι από το μισθό τους...".

Πηγή: proininews.gr