Πομπέο: Ο πρώτος Αμερικανός ΥΠΕΞ που επισκέπτεται εβραϊκό οικισμό στη Δυτική Όχθη

Ο Μάικ Πομπέο έγινε σήμερα ο πρώτος Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών που μεταβαίνει σε έναν εβραϊκό οικισμό, καθώς επισκέφθηκε τον αμπελώνα στον οικισμό Πσαγκότ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπως μετέδωσε ο ραδιοφωνικός σταθμός του ισραηλινού στρατού.

Ο Πομπέο επισκέφθηκε έναν αμπελώνα, τα γραφεία του οποίου βρίσκονται στη βιομηχανική περιοχή Σάαρ Μπίνγιαμιν, έναν από τους εβραϊκούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη, με μεγάλη στρατιωτική συνοδεία, σύμφωνα με τις εικόνες που μετέδωσαν ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα.

Νωρίτερα σήμερα ο Πομπέο είχε ανακοινώσει ότι στη διάρκεια της επίσκεψής του στο Ισραήλ θα μεταβεί και στα κατεχόμενα Υψίπεδα του Γκολάν, συριακό έδαφος το οποίο κατέλαβε το Ισραήλ μετά τον πόλεμο του 1967 επί του οποίου η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ έχει αναγνωρίσει την ισραηλινή κυριαρχία.

“Σήμερα θα έχω την ευκαιρία να επισκεφθώ τα Υψίπεδα του Γκολάν. Η αναγνώριση της περιοχής αυτής ως μέρος του Ισραήλ ήταν μια απόφαση που ο πρόεδρος Τραμπ έλαβε (το 2019) που είναι ιστορικά σημαντική και απλώς μια αναγνώριση της πραγματικότητας”, επεσήμανε ο Αμερικανός υπουργός.

Άμεση ήταν η αντίδραση του Νάμπιλ Αμπού Ρουντέινα, εκπροσώπου του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς, ο οποίος κατήγγειλε ότι “η επίσκεψη Πομπέο σε μια κατεχόμενη περιοχή αποτελεί ενεργή συνέργεια σε αυτή την κατοχή”.

Από την πλευρά του ο Νετανιάχου ευχαρίστησε τον Πομπέο και τον Τραμπ για την πολιτική τους στη Μέση Ανατολή.

Εξάλλου ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ θα λάβουν “άμεσα” μέτρα εναντίον των οργανώσεων που συνδέονται με το κίνημα BDS (Μποϊκοτάζ, Αποεπενδύσεις και Κυρώσεις) κατά του Ισραήλ, το οποίο χαρακτήρισε “αντισημιτικό”.

Σε ανακοίνωσή του ο Πομπέο διευκρίνισε ότι στόχος είναι να εντοπιστούν οργανώσεις οι δραστηριότητες των οποίων έχουν στόχο "να ποινικοποιήσουν ή να περιορίσουν τις εμπορικές σχέσεις συγκεκριμένα με το Ισραήλ ή με άτομα που έχουν επαγγελματικές σχέσεις με το Ισραήλ".

"Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ θα εξετάσει τη χρήση των πόρων του για να καθορίσει αν χρησιμοποιούνται για να στηρίξουν τη διεθνή εκστρατεία BDS", συνέχισε.

Τον Φεβρουάριο ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών είχε κατηγορήσει τον ΟΗΕ ότι “μεροληπτεί εναντίον του Ισραήλ” μετά τη δημοσιοποίηση ενός καταλόγου με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους εβραϊκούς οικισμούς που θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου.

Η δημοσίευση αυτή “διευκόλυνε” την εκστρατεία του BDS και “απονομιμοποιεί το Ισραήλ”, είχε εκτιμήσει τότε ο Πομπέο.

Το κίνημα BDS είναι μια παγκόσμια εκστρατεία οικονομικού, πολιτιστικού και επιστημονικού μποϊκοτάζ του Ισραήλ προκειμένου να επιτευχθεί το τέλος της κατοχής των παλαιστινιακών εδαφών και του εβραϊκού εποικισμού.

Οι υποστηρικτές του βασίζονται στο παράδειγμα της Νότιας Αφρικής, λέγοντας ότι το μποϊκοτάζ της χώρας συνέβαλε στον τερματισμό του απαρτχάιντ.

Το Ισραήλ κατηγορεί το κίνημα BDS για αντισημιτισμό και ότι αμφισβητεί την ίδια την ύπαρξη του εβραϊκού κράτους, κάτι που το κίνημα διαψεύδει.

Βάσει νομοθεσίας που ισχύει από το 2017, το Ισραήλ απαγορεύει την είσοδο στο έδαφός του αλλοδαπών που πιστεύεται ότι στηρίζουν το BDS. Τον Νοέμβριο του 2019, ο τοπικός εκπρόσωπος του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) Όμαρ Σακίρ, ο οποίος αρνείται ότι έχει σχέση με το BDS, ήταν ο πρώτος που απελάθηκε από το Ισραήλ βάσει της νομοθεσίας αυτής.

Σήμερα το HRW ανακοίνωσε ότι "η κυβέρνηση Τραμπ υπονομεύει την κοινή μάχη κατά της μάστιγας του αντισημιτισμού εξισώνοντάς τον με ειρηνικές εκκλήσεις σε μποϊκοτάζ".