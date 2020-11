Κοινωνία

Κρατούμενος “απέβαλε” 47 συσκευασίες χασίς και ηρωίνης

Σε νέα έρευνα που πραγματοποίησαν, χθες το βράδυ, σωφρονιστικοί υπάλληλοι των φυλακών Δομοκού σε αλλοδαπό κρατούμενο εντοπίστηκαν ναρκωτικές ουσίες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, κατά τη διαδικασία παραλαβής και κράτησής του σε ειδικό χώρο, ο κρατούμενος απέβαλε 47 συσκευασίες ναρκωτικών ουσιών, μικτού βάρους 79,4 γραμμαρίων, οι οποίες και κατασχέθηκαν. Οι 41 συσκευασίες περιείχαν χασίς μικτού βάρους 62,8 γραμμαρίων και οι 6 ηρωίνη, μεικτού βάρους 16,6 γραμμαρίων.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν άμεσα ο αρμόδιος εισαγγελέας και η τοπική αστυνομική Αρχή, η οποία διενεργεί προανάκριση. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.