“Ήλιος”: Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στα νέα στα επεισόδια της σειράς «Ήλιος» που προβάλλεται από Δευτέρα έως Παρασκευή στον ΑΝΤ1, στις 20:00.

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 48

Η Λήδα και ο Δημήτρης ζουν πλέον μαζί κι έτσι έρχονται όλο και πιο κοντά, σε αντίθεση με τον Φίλιππο που απομακρύνεται από την Αλίκη όλο και περισσότερο, καθώς η απόφασή του να αναλάβει τον «Υάκινθο» και να ξεκόψει μια για πάντα από την εταιρεία της Αλεξάνδρας φέρνει εντάσεις και συγκρούσεις μέσα στην οικογένεια. Η Μαρία πιέζει τον Αντώνη να τα πουλήσουν όλα και να φύγουν, τη στιγμή που αυτός κάνει σχέδια για τον ελαιώνα του. Ο Φίλιππος ζητάει στη Λήδα να συναντηθούν: μία συνάντηση που θα φέρει και τους δύο σε πολύ δύσκολη θέση... Η Νίκη επιστρέφει στον Αντρέα για χάρη του Μάνου, γνωρίζοντας ότι αυτό που θα αντιμετωπίσει θα είναι δύσκολο και επικίνδυνο… Ο Δήμος – μη γνωρίζοντας την αλήθεια – προσπαθεί να την πείσει να γυρίσει κοντά του… Η Αλίκη, φοβούμενη τις οικονομικές συνέπειες που θα έχει για την οικογένεια η απόφαση του Φίλιππου, παίρνει μία απόφαση που θα μεγαλώσει κι άλλο το χάσμα ανάμεσα στο ζευγάρι… Η Λήδα παίρνει ένα μήνυμα και συνειδητοποιεί ότι ο Φίλιππος την περιμένει κάτω από το σπίτι του Δημήτρη…

Τρίτη 24 Νοεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 49

Ο Αντώνης πέφτει από τα σύννεφα μαθαίνοντας ότι βρέθηκαν φυτοφάρμακα στο κτήμα του και δεν μπορεί να καταλάβει πώς συνέβη αυτό. Η υποστήριξη της Νεφέλης του δίνει δύναμη... Η Μαρία, αντίθετα, επιμένει στο ότι πρέπει να το πουλήσουν... Στο Τμήμα έρχεται μία νέα υπαστυνόμος, η Δάφνη Λογοθέτη. Ο Χρήστος νιώθει να την ερωτεύεται με την πρώτη ματιά. Η Νίκη κάνει μια απέλπιδα προσπάθεια να φύγει από τον Αντρέα και βρίσκεται στην πόρτα του Δήμου… Μια τυχαία συνάντηση του Φίλιππου, της Αλίκης, της Λήδας και του Δημήτρη θα τους οδηγήσει να κάτσουν όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι… Εκεί, δυστυχώς, θα αποκαλυφθούν πολλά…

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 50

Η τυχαία συνάντηση του Δημήτρη και της Λήδας με τον Φίλιππο και την Αλίκη στο μπαρ, είναι μια ευκαιρία να δοκιμαστούν οι αντοχές όλων τους. Τα συναισθήματα δύσκολα κρύβονται, όσο κι αν προσπαθούν όλοι να φανούν φιλικοί και πολιτισμένοι. Ο Δήμος ζηλεύει αλλά και ανησυχεί όσο σκέφτεται την Νίκη δέσμια στα χέρια του Αντρέα. Ο Φίλιππος κάνει απελπισμένες προσπάθειες να κρατηθεί στην Αλίκη, ενώ το μυαλό του συνεχίζει να είναι στη Λήδα… Ο Δημήτρης θα θέσει στην Λήδα ένα τελεσίδικο ερώτημα, απαιτώντας την ειλικρινή απάντησή της.

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου – ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 51

Η Λήδα είναι πολύ μπερδεμένη. Δεν ξέρει αν μπορεί πραγματικά να ξεχάσει τον Φίλιππο, ώστε να προχωρήσει την σχέση της με τον Δημήτρη. Ο Φίλιππος, προσπαθώντας να σώσει τη νέα του εταιρεία, ζητάει από την Αλίκη κάτι που τη φέρνει σε πολύ δύσκολη θέση… Εκείνη φοβάται πως ο Φίλιππος θα καταστραφεί οικονομικά και ζητάει την βοήθεια της Αλεξάνδρας. Ο Δήμος έρχεται αντιμέτωπος με τον Αντρέα, πράγμα που έχει συνέπειες στη Νίκη… Ο Χρήστος έχει γοητευτεί ιδιαίτερα από την Δάφνη και προσπαθεί να την φλερτάρει. Ο Αντώνης δεν θέλει να πουλήσει το κτήμα του και αρνείται τα λεφτά του Λαψάνη. Αυτό στεναχωρεί την Μαρία, η οποία νιώθει προδομένη από τον Αντώνη και αποφασίζει να του ξεκαθαρίσει τη θέση της… Η Νίκη, μη αντέχοντας πια την συμπεριφορά του Αντρέα, ζητάει τη βοήθεια του Δήμου κι εκείνος την κρύβει στο σπίτι της Σοφίας… Όμως ο Αντρέας δεν θα το αφήσει να περάσει έτσι…

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 52

Ο Δημήτρης λέει στην Λήδα ότι έκλεισε το σπίτι που θα μείνουν, ενώ η Λήδα είναι φανερό πως έχει δεύτερες σκέψεις… Ο Φίλιππος βρίσκεται σε τροχιά χωρισμού με την Αλίκη, η οποία προσπαθεί ακόμα να σώσει τον γάμο τους. Η Νίκη ανέχεται την βίαιη συμπεριφορά του Αντρέα για χάρη του Μάνου και παρακαλεί τον Δήμο να μείνει μακριά της και να την ξεχάσει… Αυτό που δεν γνωρίζει ο Δήμος είναι ότι η Νίκη έχει δεχτεί σοβαρή απειλή από τον Αντρέα και ότι κινδυνεύει ακόμη και ο ίδιος… Ο Αντώνης, με τη βοήθεια της Νεφέλης, καταλαβαίνει την πλεκτάνη που του έστησαν για να πουλήσει φθηνότερα τη γη του. Η Εύα, ελπίζοντας να κερδίσει το ενδιαφέρον του Ντίνου, οργανώνει πάρτι στο σπίτι της, με αφορμή τα γενέθλια και την αποφυλάκισή του. Τα πράγματα δεν θα πάνε όπως τα περιμένει και, σε μια στιγμή αδυναμίας, θα β

ρεθεί μεθυσμένη και λιπόθυμη στον πάτο της πισίνας… την ίδια ώρα που ο Φίλιππος και η Λήδα συναντιούνται τυχαία στο μπαρ του Δήμου…

