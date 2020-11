Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Η συγκινητική στιγμή που 54χρονος βγαίνει από την ΜΕΘ (βίντεο)

Το μήνυμα του Υπουργού Υγείας στο Twitter και η έκκληση στους πολίτες.

Μήνυμα ζωής η έξοδος 54χρονου, χωρίς υποκείμενο νόσημα, από ΜΕΘ-covid, αναφέρει σε ανάρτηση του στο twitter ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας και καλεί τους πολίτες να τηρήσουν τα μέτρα και να στηρίξουν τους υγειονομικούς.

«Ένα ακόμα μήνυμα ζωής. Έξοδος από τη ΜΕΘ-covid του Νοσοκομείου Ξάνθης 54χρονου χωρίς κανένα υποκείμενο νόσημα. Τηρούμε τα μέτρα, στηρίζουμε τους υγειονομικούς μ ας, προστατεύουμε την κοινωνία».