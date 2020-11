Τοπικά Νέα

Βίντεο ντοκουμέντο από ένοπλη ληστεία σε σούπερ μάρκετ

Καρέ- καρέ η θρασύτατη ληστεία. Έβγαλε όπλο, άρπαξε τα χρήματα από το ταμείο και εξαφανίστηκε...



Ληστεία σε σουπερμάρκετ στην οδό Κυδωνίας, στα Χανιά, σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:15 της Τετάρτης, με έναν άνδρα να μπουκάρει στο κατάστημα και, απειλώντας υπάλληλο στο ταμείο με όπλο, να παίρνει χρήματα και να γίνεται… καπνός.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος φέρεται να διέφυγε πεζός.

Το βίντεο της ληστείας, που έχει στη διάθεσή του το zarpanews.gr, φαίνεται ένας άνδρας ναμπαίνει στο κατάστημα να απειλεί με όπλο πρώτα τη μία υπάλληλο στο ταμείο, στη συνέχεια τη δεύτερη, παίρνοντας με τη σειρά τα χρήματα από τα δύο ταμεία.

Ωστόσο, φαίνεται ότι ο ληστής δεν είναι και πολύ έμπειρος σε αυτές τις… δουλειές. Όπως φαίνεται στο βίντεο, όταν πάει να πάρει τα χρήματα από το δεύτερο ταμείο, σκύβει και αφήνει ακάλυπτη την πλάτη του, ενώ από πίσω του στέκονται οι υπάλληλοι. Και ως αποκορύφωμα, φεύγοντας κλείνει την πόρτα του καταστήματος.

Αλλά φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν φοράει γάντια!

Δείτε το βίντεο