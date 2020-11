Κοινωνία

Ελαιώνας: Νέος χώρος προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων

Μνημόνιο συνεργασίας για έργα ανάπλασης υπέγραψαν το Υπουργείο Μετανάστευσης και ο Δήμος Αθηναίων.

Μνημόνιο συνεργασίας, που προβλέπει μεταξύ άλλων έργα ανάπλασης σε γειτονιές της Αθήνας, αλλά και τη λειτουργία ενός νέου χώρου προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων στον Ελαιώνα, υπέγραψαν σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης και ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στην Ελλάδα, Τζιανλούκα Ρόκο.

Ο νέος χώρος προσωρινής φιλοξενίας και στέγασης στον Ελαιώνα, που θα κατασκευαστεί δίπλα από την υπάρχουσα δομή, θα φιλοξενεί προσωρινά αναγνωρισμένους πρόσφυγες, οι οποίοι ήταν άστεγοι και διέμεναν σε πλατείες του κέντρου της Αθήνας. Εξειδικευμένο προσωπικό του ΔΟΜ θα βρίσκεται στον Ελαιώνα και θα υποστηρίζει την ένταξη των διαμενόντων στο πρόγραμμα HELIOS. Ο χώρος θα έχει δυναμικότητα 500 θέσεων και η δημιουργία του θα χρηματοδοτηθεί από το υπουργείο Μετανάστευσης, ενώ την κατασκευή έχει αναλάβει ο δήμος Αθηναίων, ο οποίος από κοινού με τον ΔΟΜ θα αναλάβει τη διοίκηση και υποστήριξή του ως χώρου ημερήσιας φροντίδας και στέγασης.

Παράλληλα, μέσα από το μνημόνιο συνεργασίας, το υπουργείο θα χρηματοδοτήσει σημαντικά έργα συντήρησης και ανάπλασης γειτονιών της Αθήνας, όπως η πλατεία Αττικής, ο Βοτανικός, η ευρύτερη περιοχή του Ελαιώνα και η πλατεία Βικτωρίας, ενώ, όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου, θα αναζητηθούν πόροι ενίσχυσης και της Δημοτικής Αστυνομίας μέσα από ευρωπαϊκά ταμεία, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «η Αθήνα αντιμετωπίζει πάνω από δέκα χρόνια τις επιπτώσεις της μεταναστευτικής κρίσης». «Εμπράκτως βρισκόμαστε στο πλευρό των δήμων», συνέχισε ο κ. Μηταράκης, «όχι ως πολιτική επιβράβευσης και ανταλλαγμάτων, αλλά ως έμπρακτη συμβολή στη βελτίωση των συνθηκών για τους δημότες».

Όπως επεσήμανε ο ίδιος, «σήμερα, αναλαμβάνουμε μια δέσμευση απέναντι στη δημοτική αρχή, αλλά και τους πολίτες της Αθήνας, να χρηματοδοτήσουμε έργα πνοής σε διάφορες περιοχές και να δημιουργήσουμε έτσι, τις συνθήκες για να ανακτήσουν τη χαμένη τους αίγλη» και συμπλήρωσε: «Φιλοδοξούμε με τα νέα έργα ανάπλασης να προσδώσουμε σε περιοχές, όπως ο Βοτανικός, μια νέα αισθητική και αρχιτεκτονική όψη, έργα ανάπλασης σε περιοχές όπως η πλατεία Βικτωρίας, η πλατεία Αττικής και ο Άγιος Παντελεήμονας, που αντιμετώπισαν πολυετή αυξημένη πίεση και να τις μετατρέψουμε σε “σταθμούς” για τους κατοίκους, για τουριστικές περιηγήσεις και άλλες οικονομικές δραστηριότητες».

Από την πλευρά του ο δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, ανέφερε ότι «η Αθήνα τα τελευταία χρόνια έχει επωμισθεί ένα δυσανάλογο βάρος στο προσφυγικό. Έχει βρεθεί στο επίκεντρο μιας πρωτοφανούς κρίσης. Σε συνεργασία με το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης ερχόμαστε να δώσουμε μια πραγματική λύση σε ένα πραγματικό πρόβλημα, για να μην ξαναδούμε εικόνες, όπως αυτές του περασμένου καλοκαιριού, με συνανθρώπους μας ξαπλωμένους σε πλατείες και πεζοδρόμια».

Ο κ. Μπακογιάννης πρόσθεσε ότι «πρέπει να είναι πολύ ξεκάθαρο και πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους και εντός των συνόρων αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καμία ευρωπαϊκή πρωτεύουσα δεν έχει κάνει τόσα, όσα η Αθήνα. Ο δήμος Αθηναίων για άλλη μια φορά υπερβαίνει τις αρμοδιότητές του. Έχουμε φτάσει όμως σε ένα κρίσιμο σημείο και εξαντλούμε τις δυνάμεις μας».

«Η αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος βασίζεται σε συνεργασίες και η σύμπραξη κυβέρνησης και τοπικής αυτοδιοίκησης στη δημιουργία της νέας προσωρινής δομής φιλοξενίας στον Ελαιώνα είναι ένα παράδειγμα τέτοιας προσέγγισης», παρατήρησε από την πλευρά του ο επικεφαλής του ΔΟΜ Ελλάδας, Τζιανλούκα Ρόκο.