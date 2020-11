Life

Νικήτας Τσακίρογλου: το καμαρίνι μας είναι το κελί μας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις του μίλησε για τη σύζυγό του Χρυσούλα Διαβάτη, για το ταλέντο τους και την κοινωνία που δεν αγαπά τις μικρές επαναστάσεις...