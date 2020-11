Πολιτική

Πέτσας: δεν είναι ρεαλιστική η λήξη του lockdown στο τέλος του μήνα

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για την επίταξη των ιδιωτικών κλινικών στη Θεσσαλονίκη, την τηλεργασία και την τηλεκπαίδευση.

Την επόμενη εβδομάδα θα δούμε ποιος πρέπει να είναι ο σχεδιασμός για σταδιακή άρση των μέτρων, σε αυτή τη φάση πρέπει να δώσουμε όλοι τη μάχη για τον περιορισμό των κρουσμάτων, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.

Ο κ. Πέτσας είπε, μιλώντας στην ΕΡΤ, πως «ποτέ δεν μιλήσαμε για συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, μιλούσαμε για φάσεις σταδιακής επανόδου σε μια μορφή κανονικότητας εντός του Δεκεμβρίου», και πως δεν είναι ρεαλιστική η λήξη του lockdown την 1η Δεκεμβρίου.

Αναφορικά με την επίταξη των δύο κλινικών στη Θεσσαλονίκη, σημείωσε πως αυτό έγινε εξαιτίας της πίεσης στο σύστημα Υγείας.

Όπως είχε πει πολλές φορές ο υπουργός Υγείας, κι εγώ κατά την ενημέρωση των συντακτών, εάν χρειαστεί, εκτός από τη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, θα πάμε και σε επίταξη, ανέφερε, προσθέτοντας πως αυτή η συζήτηση υπάρχει εδώ και δέκα ημέρες.

Έχει ανέβει στη Θεσσαλονίκη ο ΓΓ του υπουργείου Υγείας, ο υπουργός Υγείας, υπήρχαν επικοινωνίες όλο αυτό το διάστημα να παραχωρήσουν οικειοθελώς απλές κλίνες από τις ιδιωτικές κλινικές, είπε ο κ. Πέτσας, και σημείωσε, «Εφόσον δεν το έπραξαν κι επειδή βλέπουμε την πίεση στο σύστημα υγείας στη Θεσσαλονίκη, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην επίταξη δύο κλινικών, όχι και των εννέα, για 200 κρεβάτια».

Θα είναι απλές κλίνες για Covid-19, θα υπάρχει πλήρης διαχωρισμός των ασθενών. Όπως διευκρίνισε, ασθενείς που νοσηλεύονται σε αυτές τις ιδιωτικές κλινικές οι οποίοι δεν πάσχουν από Covid, θα μεταφερθούν είτε σε άλλες ιδιωτικές κλινικές είτε σε δημόσια νοσοκομεία.

Η επίταξη κλινών δεν είναι δωρεάν, υπάρχουν συμφωνημένα νοσήλια που αναλαμβάνει ο ΕΟΠΥΥ, σημείωσε.

Όταν βρισκόμαστε σε πόλεμο, αντιμετωπίζουμε όλη τη χώρα ως μία υγειονομική περιφέρεια, δεν είμαι εγώ ο ειδικός για να πω ποιος θα είναι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Αναφορικά με την τηλεργασία, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε πως η Ελλάδα έχει μια μορφή οικονομίας στην οποία δεν μπορεί να εφαρμοστεί παντού η τηλεργασία, εκεί που μπορεί να εφαρμοστεί εφαρμόζεται και γίνονται έλεγχοι. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η χαλάρωση στους χώρους εργασίας, σημείωσε.

Χθες, για πρώτη φορά στην Ιστορία, συνέβη και σε άλλες χώρες, περίπου 47.000 τάξεις α’βάθμιας και 36.000 τάξεις για γυμνάσια και λύκεια συνδέθηκαν για τηλεκπαίδευση, είπε ο κ. Πέτσας, «αυτό είναι μια επανάσταση, φυσικά και θα υπάρχουν προβλήματα τις πρώτες μέρες, σιγά σιγά λύνονται».

Σχετικά με την ενίσχυση των ευάλωτων ομάδων, ο κ. Πέτσας είπε πως φέτος μιλάμε για πολύ μεγάλα ελλείμματα εξαιτίας της πανδημίας, η κυβέρνηση στάθηκε από την πρώτη στιγμή στο πλευρό όσων μειώθηκε το εισόδημά τους και στηρίζει δίνοντας 24 δισ. ευρώ.

Εάν όλα πάνε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, αν εγκριθεί το εμβόλιο από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων τον Δεκέμβριο, τότε τέλος του έτους, αρχές του επόμενου θα αρχίσει ο εμβολιασμός, συνέχισε.

Σχετικά με την τουρκική προκλητικότητα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε πως από τις 2 Οκτωβρίου και μετά η Τουρκία κάνει ό,τι μπορεί για να αποδείξει ότι μόνο η επιβολή κυρώσεων μπορεί να τη συνετίσει.