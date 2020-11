Οικονομία

ΟΑΕΔ: Πάνω από ένα εκατομμύριο οι άνεργοι τον Οκτώβριο

Τα στατιστικά στοιχεία της ανεργίας για τον μήνα Οκτώβριο.

Σε 1.043.709 άτομα διαμορφώθηκε τον Οκτώβριο ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων, όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ).

Ο συγκεκριμένος αριθμός είναι αυξημένος κατά 1,29% ή κατά 13.298 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2020, καθώς και κατά 6,15% ή κατά 60.509 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2019.

Την ίδια ώρα, το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, δηλαδή όσων λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας, ανήλθε σε 166.035 άτομα, αριθμός αυξημένος κατά 2,95% ή κατά 4.765 άτομα σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2020, και κατά 57% ή κατά 60.870 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2019, κάτι το οποίο αποδίδεται στη δίμηνη επέκταση των επιδομάτων λόγω του κορονοϊού.

Πιο αναλυτικά:

Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Οκτώβριο 2020, ανήλθε σε 993.934 άτομα. Από αυτά 527.387 (ποσοστό 53,06%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 466.547 (ποσοστό 46,94%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 360.439 (ποσοστό 36,26%) και οι γυναίκες ανέρχονται σε 633.495 (ποσοστό 63,74%).

Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Οκτώβριο 2020, ανήλθε σε 49.775 άτομα. Οι άνδρες ανέρχονται σε 15.775 (ποσοστό 31,69%) και οι γυναίκες σε 34.000 (ποσοστό 68,31%).

Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων, για τον μήνα Οκτώβριο 2020, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 166.035 άτομα, από τα οποία οι 151.974 (ποσοστό 91,53%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 14.061 (ποσοστό 8,47%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 70.119 (ποσοστό 42,23%) και οι γυναίκες σε 95.916 (ποσοστό 57,77%). Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 137.254 (ποσοστό 82,67%) είναι κοινοί, 3.057 (ποσοστό 1,84%) είναι οικοδόμοι, 14.061 (ποσοστό 8,47%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 2.689 (ποσοστό 1,62%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 8.496 (ποσοστό 5,12%) είναι εκπαιδευτικοί, και 478 (ποσοστό 0,29%) είναι λοιποί.