Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Βατόπουλος στον ΑΝΤ1: Χρειάζεται lockdown τύπου Κίνας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Καθηγητής μικροβιολογίας αιτιολογεί την πρόταση να γίνουν πιο αυστηρά τα περιοριστικά μέτρα για δύο εβδομάδες.