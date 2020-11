Κοινωνία

Στο ΑΧΕΠΑ με κορονοϊό ο Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος

Γιατί κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του Μητροπολίτη στο νοσοκομείο.

Στο Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ με υψηλό πυρετό μεταφέρθηκε ο Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος Γεώργιος Χρυσοστόμου.

Ο Μητροπολίτης Κίτρους είχε βρεθεί πριν λίγες ημέρες θετικός στον κορονοϊό και τα τελευταία 24ωρα εκδήλωσε συμπτώματα.

Πριν τρεις ημέρες, η Μητρόπολη είχε ανακοινώσει ότι «η κατάσταση της υγείας του είναι πολύ καλή».

Η Ιερά Μητρόπολη Κίτρους, Κατερίνης και Πλαταμώνος καλεί τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα προστασίας, σύμφωνα με τις οδηγίες των υπεύθυνων κρατικών υπηρεσιών.

