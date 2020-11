Αθλητικά

Μπακογιάννης στον ΑΝΤ1: Σημαντική για τον Παναθηναϊκό και την πόλη η “Διπλή Ανάπλαση”

Πότε θα ξεκινήσουν τα έργα για την “Διπλή Ανάπλαση” και το γήπεδο. Τι απαντά στις επικρίσεις για τα νέα Χριστουγεννιάτικα στολίδια που αγόρασε ο Δήμος.

Για την διπλή ανάπλαση και το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης, ενώ απάντησε στις επικρίσεις για τα νέα χριστουγεννιάτικα στολίδια που αγόρασε ο Δήμος εν μέσω πανδημίας.



Όπως είπε ο κ. Μπακογιάννης η χθεσινή ήταν μια σημαντική ημέρα καθώς έπεσαν οι υπογραφές για την ανάπλαση, τονίζοντας ότι» η πανδημία θα περάσει και δεν πρέπει η επόμενη ημέρα να βρει την πόλη παγωμένη. Πρέπει να κλείσουμε τους λογαριασμούς του παρελθόντος».



«Χθες υπογράψαμε όλοι μαζί ένα μνημόνιο συνεργασίας. Μέχρι το τέλος του 2021 θα ξεκινήσουν τα έργα», ανέφερε ο κ. Μπακογιάννης.



Επίσης, χαρακτήρισε σημαντικό το έργο για την οικογένεια του Παναθηναϊκού ωστόσο σημείωσε πως πρόκειται για «μια αστική παρέμβαση που έχει πολύ μεγάλη σημασία για την πόλη».

«Είναι ένα σχέδιο που δουλεύουμε συστηματικά εδώ και 14 μήνες. Είναι ένα σχέδιο δεμένο από όλες τις πλευρές και έχει εξασφαλίσει τους πόρους. Μπορούμε να τηρήσουμε τα χρονοδιαγράμματα μας», ανέφερε ο Δήμαρχος Αθηναίων

Απαντώντας στις επικρίσεις που δέχτηκε για τον Χριστουγεννιάτικο στολισμό ο κ. Μπακογιάννης είπε πως «αυτά τα Χριστούγεννα είναι δύσκολα και ιδιαίτερα και πρέπει να είναι τα Χριστούγεννα της ελπίδας. Στολίζουμε την πόλη για να δει ο κόσμος λίγο φως»

«Η πόλη πρέπει να πάρει τα πάνω της. Πέρσι δεν είχαμε πληρώσει ούτε ένα ευρώ και φέτος προμηθευτήκαμε νέα στολίδια», ανέφερε ακόμα ο κ. Μπακογιάννης.

Τέλος, έδωσε στην δημοσιότητα τον τηλεφωνικό αριθμό 2103428745 για τον Βοήθεια στο Σπίτι Plus και κάλεσε όσους έχουν ανάγκη για βοήθεια να επικοινωνήσουν με αυτό τον αριθμό.