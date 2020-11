Κοινωνία

Επίθεση με μολότοφ σε περιπολικό

Οι αστυνομικοί πραγματοποιούσαν ελέγχους για την τήρηση των μέτρων για τον κορονοϊό. Έγιναν προσαγωγές υπόπτων.

Αγνωστοι δράστες επιτέθηκαν, αργά το βράδυ του Σαββάτου, με βόμβες μολότοφ σε περιπολικό της Αμεσης Δράσης, στα Πετράλωνα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 22:30, στη συμβολή των οδών Χαμοστέρνας και Θεσσαλονίκης, πέντε άτομα έριξαν βόμβες μολότοφ σε περιπολικό, που πραγματοποιούσε ελέγχους στην περιοχή για την τήρηση των μέτρων σχετικά με την αποφυγή διάδοσης του κορονοϊού.

Από την επίθεση δεν τραυματίστηκε κάποιος αστυνομικός, ενώ αμέσως μετά προσήχθησαν τέσσερα άτομα. Την έρευνα για το περιστατικό ανέλαβε η Κρατική Ασφάλεια.