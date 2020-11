Αθλητικά

Eurobasket 2022: Με αλλαγές η Εθνική στο Σαράγεβο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αποστολή των 14 παικτών της εθνικής Ανδρών που αναχωρεί για τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη.

Τρεις αναγκαστικές αλλαγές, σε σχέση με την αρχική επιλογή που είχε κάνει ο Θανάσης Σκουρτόπουλος, υπάρχουν στην αποστολή των 14 παικτών της εθνικής Ανδρών αναχωρεί την Δευτέρα (23/11) για τη Βοσνία / Ερζεγοβίνη, η εθνική Ανδρών προκειμένου να δώσει δύο προκριματικούς αγώνες για το Eurobasket 2022, στο στο Σεράγεβο με το καθεστώς της «φούσκας».

Δημήτρης Κακλαμανάκης, Δημήτρης Φλιώνης και Νίκος Ρογκαβόπουλος αντικαθιστούν τους Χάρη Γιαννόπουλο, Λίνο Χρυσικόπουλο και Βασίλη Τολιόπουλο οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα.

Οι 14 παίκτες είναι οι εξής: Γιάννης Αγραβάνης (Μεσολόγγι), Δημήτρης Αγραβάνης (Προμηθέας), Γιάννης Αθηναίου (Περιστέρι), Νίκος Γκίκας (ΑΕΚ), Βασίλης Καββαδάς (Ηρακλής), Δημήτρης Κακλαμανάκης (ΠΑΟΚ), Δημήτρης Κατσίβελης (ΑΕΚ), Μιχάλης Λούντζης (Προμηθέας), Βαγγέλης Μάντζαρης (Προμηθέας), Βαγγέλης Μαργαρίτης (ΠΑΟΚ), Νίκος Ρογκαβόπουλος (ΑΕΚ), Γάιος Σκορδίλης (Περιστέρι), Μιχάλης Τσαϊρέλης (Ηρακλής), Δημήτρης Φλιώνης (Αρης).

Η εθνική μας θα αγωνιστεί στις 27/11 (19.00) με αντίπαλο τη Λετονία και στις 29/11 (19.00) κόντρα στη Βουλγαρία.

Στους δύο πρώτους αγώνες, έχουν επιτευχθεί ισάριθμες νίκες, εντός έδρας επί της Βουλγαρίας με 73-63 και εκτός έδρας επί της Βοσνίας με 70-65.