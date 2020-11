Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΗΠΑ: Οι νεκροί θα ξεπεράσουν αυτούς του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απολογισμός σε χαμένες ζωές κατά την πανδημία COVID-19 σε σύγκριση με άλλες επιδημίες και πολέμους στις ΗΠΑ.

Τουλάχιστον 250.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει στις ΗΠΑ από την πανδημία COVID-19 από τον Φεβρουάριο του 2020 έως σήμερα και οι φορείς δημόσιας υγείας των ΗΠΑ επισημαίνουν ότι η πιο θανατηφόρα περίοδος της πανδημίας μπορεί να μην έχει έλθει ακόμα. O αριθμός είναι εντυπωσιακός, ειδικά αν συγκριθεί με άλλες επιδημίες και πολέμους στην ιστορία των ΗΠΑ. Οι γιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Παναγιώτης Μαλανδράκης, Ιωάννης Ντάνασης, Μαρία Γαβριατοπούλου και Θάνος Δημόπουλος (πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τη σχετική δημοσίευση στη Washington Post.

Πάνω από 58.000 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους κατά τη δεκαετία των πόλεμων του Βιετνάμ, δηλαδή το ένα τέταρτο των θανάτων της πανδημίας ως τώρα.

Κατά τον πόλεμο της Κορέας 37.000 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους, το ένα έβδομο δηλαδή των θυμάτων της πανδημίας.

Κατά τη διάρκεια του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου, οι ΗΠΑ θρήνησαν 405.000 νεκρούς. Η πανδημία έως τώρα έχει φτάσει τα δύο τρίτα των θανάτων αυτών, ενώ πολλοί από τους νεκρούς της COVID-19 είχαν πολεμήσει εναντίων των Ναζί.

Σε δύο χρόνια πολέμου κατά τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο καταμετρήθηκαν 116.000 θάνατοι, δηλαδή λιγότεροι από τους μισούς νεκρούς της πανδημίας στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, η πιο θανατηφόρα σύρραξη στην ιστορία των ΗΠΑ είναι ο Εμφύλιος Πόλεμος, κατά τον οποίο οι νεκροί υπολογίζονται από 600.000 έως 850.000. Κατ' αντιστοιχία, η πανδημία έχει κοστίσει 30% σε ανθρώπινες ζωές συγκριτικά με αριθμούς τέτοιας κλίμακας.

Κατά την τρομοκρατική επίθεση στις 11 Σεπτεμβρίου 2001 περίπου 3.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Νέα Υόρκη, την Ουάσιγκτον και στο Σανκσβιλ. Έως σήμερα, τη μέρα της πανδημίας με τους περισσότερους θανάτους (18 Σεπτεμβρίου) ο αριθμός των νεκρών ανήλθε σε 3.660.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή ο ημερήσιος αριθμός θανάτων είναι 1.894, αλλά μέχρι το τέλος του μήνα οι αρχές δημόσιας υγείας φοβούνται ότι η ημερήσια θνητότητα στις ΗΠΑ θα ξεπερνά τους 2.403 νεκρούς, που είναι ο αριθμός των νεκρών κατά την ιαπωνική επίθεση στο Περλ Χάρμπορ στις 7 Δεκεμβρίου 1941.

Τέσσερις πανδημίες έχουν καταγραφεί στην ιστορία των ΗΠΑ. Το 2009 η πανδημία Η1Ν1 ήταν υπεύθυνη για το θάνατος 12.469 ανθρώπων. Το 1968 η ινφλουένζα τύπου Α σκότωσε 100.000 ανθρώπους, και τη διετία 1957-58 116.000 ανθρώπους.

Το πιο θανατηφόρο γεγονός από όλα ήταν η πανδημία της «ισπανικής» γρίπης το 1918, όπου έχασαν τη ζωή τους 675.000 Αμερικάνοι.

Σύμφωνα με ένα από τα πιο συντηρητικά μοντέλα, οι θάνατοι στις ΗΠΑ αναμένεται να φτάσουν τις 438.000 μέχρι την 1η Μαρτίου 2021, δηλαδή να ξεπεράσουν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.