Basket League: Πρώτη νίκη για τον Ιωνικό

Τρίτη ήττα για την ομάδα του Λαυρίου. Θρίλερ στο "Ιβανόφειο".

Λαύριο και Ιωνικός ήθελαν... να σπάσουν το ρόδι και τελικά, η ομάδα της Νίκαιας ήταν αυτή που το πέτυχε, με 81-91, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της Basket League.

Double Double σημείωσε ο Νίκος Χουγκάζ με 18 πόντους και 11 ριμπάουντ για τους νικητές, 18 πόντους πέτυχε ο Άνταμ Σμιθ, 16 πόντους σημείωσε ο Σαγίντ Πρίτζετ και 14 ο Χόλογουελ. Ο Τοαρλίν Φιτζπάτρικ ήταν καταλυτικός, καθώς μάζεψε 7 ριμπάουντ. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη σε πέντε αγώνες για την ομάδα του Βαγγέλη Αγγέλου.

Στον αντίποδα, το Λαύριο αύξησε σε τρεις τις ήττες του σε ισάριθμες αναμετρήσεις, ενώ υπέστη την πρώτη εντός έδρας ήττα του, στον πρώτο αγώνα του στην Α1 φέτος στο «σπίτι» του. Ο Βασίλης Μουράτος ήταν εξαιρετικός με 17 πόντους, 6 ασίστ και 5 ριμπάουντ, 17 πόντους σημείωσε και ο Τάισον Κάρτερ, ενώ 14 πόντοι ήταν η συνεισφορά του Άλφα Ντιαλό.

Το παιχνίδι κρίθηκε στην 4η περίοδο. Ο Ιωνικός μπήκε με προβάδισμα +5 πόντων στο τελευταίο δεκάλεπτο (58-63), αλλά το Λαύριο έκανε την αντεπίθεσή του, μείωσε 71-72 με λέι απ του Μαστρογιαννόπουλου. Χόλογουελ και Σμιθ, όμως έδειξαν... αντανακλαστικά (71-79) στην πιο κρίσιμη στιγμή, με τον τελευταίο να σημειώνει 5 διαδοχικούς πόντους και ο Ιωνικός έκανε εν συνεχεία ό,τι χρειαζόταν για να πάρει το πρώτο ροζ φύλλο αγώνα φέτος.

Τα δεκάλεπτα: 22-27, 43-51, 58-63, 81-91

Θρίλερ στο "Ιβανόφειο"

Μετά από ένα πλήρως ισορροπημένο παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση (60-60 η κανονική διάρκεια), το Περιστέρι έφυγε αλώβητο από το "Ιβανόφειο", επικρατώντας με σκορ 75-71.

Η διαφορά των δύο ομάδων, είχε ονοματεπώνυμο… Στίβεν Γκρέι. Ο Αμερικανός έκανε εξαιρετικό δεύτερο ημίχρονο και παράταση (9 από τους 15 πόντους της ομάδας του) και σταματώντας στους 26 πόντους με 6/11 τρίποντα, έγειρε την πλάστιγγα υπέρ των φιλοξενούμενων. Έτσι οι «πρίγκιπες της δυτικής όχθης», παρά το 21% που είχαν στα τρίποντα, έφτασαν σε ρεκόρ 4-1 στο πρωτάθλημα. Για μόλις 3’:15’’ έπαιξε ο Γκάντι.

Από τους ηττημένους. που έμειναν σε ρεκόρ 3-2, ξεχώρισε ο Χάνλαν με 17 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 18-15, 33-33, 53-47, 60-60 (κ.δ.), 71-75 (παρ).